Sôi động Tết nguyên tiêu tại khu phố người Hoa ở Jakarta

Tết Nguyên Tiêu là một ngày lễ quan trọng của cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới. Tại Indonesia, đất nước có phần lớn người dân theo đạo Hồi, cộng đồng người dân gốc Hoa cũng tổ chức ăn mừng ngày lễ này.

Tết nguyên tiêu tại khu phố người Hoa ở Jakarta.



Người dân Indonesia gọi Tết nguyên tiêu là lễ Cap Go Meh, có nghĩa là ngày mười lăm tháng Giêng âm lịch. Nằm ở phía Tây thủ đô Jakarta, khu vực Glodok là khu phố của người Hoa tập trung sinh sống. Những ngày này, khu phố người Hoa được trang hoàng rực rỡ với đèn lồng và những câu đối đỏ. Nhiều hoạt động chào mừng ngày lễ Cap Go Meh được tổ chức tại đây. Bà Herti, người Indonesia gốc Hoa sinh sống tại Jakarta chia sẻ, Cap Go Meh là ngày lễ lớn đánh dấu kết thúc lễ hội năm mới âm lịch của người dân gốc Hoa. Không khí lễ hội Cap Go Meh ở khu phố tàu náo nhiệt và sôi động nhất.

Người dân phóng sinh cầu mong một năm an bình.

“Vào ngày này chúng tôi thường tham gia các lễ hội, xem lúa lân, xem đấu pencat silat, đi chùa, sum họp gia đình và ăn các món ăn truyền thống như món bánh tổ.”- bà Herti cho biết.

Tại khu phố người Hoa này có nhiều ngôi chùa Phật giáo, trong đó chùa Dramah Bakti là ngôi chùa lớn và cổ nhất tại thủ đô Jakarta. Người dân thường lui tới đây lễ Phật, phóng sinh, cầu nguyện cho một năm mới an khang thịnh vượng. Những hoạt động tương tự cũng diễn ra tại các khu phố có người dân gốc Hoa sinh sống trên toàn Indonesia./.