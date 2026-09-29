English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

SpaceX lần đầu phóng thành công tàu khổng lồ Starship lên quỹ đạo

Thứ Ba, 06:04, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên phóng thành công tàu Starship lên quỹ đạo. Chuyến bay thử nghiệm thứ 14 cũng triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa lớn nhất thế giới.

Ngày 28/9, tên lửa Starship rời bệ phóng tại Starbase lúc 7h48 phút sáng theo giờ địa phương và đạt quỹ đạo khoảng 27 phút sau đó. Các nhân viên SpaceX có mặt tại trung tâm điều hành đã reo hò khi tàu hoàn thành cột mốc quan trọng này.

Trong chuyến bay thử nghiệm, Starship triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink V3. Đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa khổng lồ của SpaceX vừa đạt quỹ đạo, vừa đưa vệ tinh Starlink thế hệ mới vào không gian.

Tên lửa đẩy Super Heavy thực hiện thao tác hạ cánh mềm xuống vùng biển ngoài khơi Starbase vài phút sau khi phóng. Tàu Starship tiếp tục hành trình dù một động cơ chân không ngừng hoạt động. Thay vì bay nhiều vòng quanh Trái đất và hạ cánh ngoài khơi Chile như kế hoạch ban đầu, SpaceX cho tàu trở lại sớm hơn và đáp xuống biển an toàn.

spacex lan dau phong thanh cong tau khong lo starship len quy dao hinh anh 1
SpaceX lần đầu phóng thành công tàu khổng lồ Starship lên quỹ đạo. (Ảnh: Reuters)

Starship giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng internet vệ tinh Starlink. Theo SpaceX, mỗi chuyến bay Starship có thể đưa 60 vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo, với năng lực vận chuyển gấp khoảng 20 lần tên lửa Falcon 9.

Các vệ tinh V3 được sản xuất tại cơ sở của SpaceX ở Redmond, bang Washington. Thế hệ vệ tinh này có kích thước lớn hơn, các tấm pin Mặt trời tạo ra lượng điện năng gấp đôi và khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn so với những phiên bản trước.

SpaceX thiết kế tổ hợp Starship và tên lửa đẩy Super Heavy theo hướng tái sử dụng hoàn toàn nhằm đưa nhiều hàng hóa lên quỹ đạo với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa chứng minh đầy đủ độ tin cậy và khả năng tái sử dụng của toàn bộ hệ thống.

SpaceX đang chuẩn bị Starship cho một chuyến bay thử nghiệm quan trọng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, vào năm tới. Tàu cũng được lựa chọn để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại bề mặt Mặt Trăng.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này
Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này

VOV.VN - Ngày 12/8, Ba Lan đã chính thức yêu cầu SpaceX đảo ngược quyết định loại nước này khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu của dịch vụ Starlink, đồng thời kêu gọi các nước EU lên tiếng trước xu hướng hành động thiếu công bằng của các tập đoàn công nghệ lớn.

Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này

Ba Lan yêu cầu SpaceX khôi phục quyền chuyển vùng châu Âu cho người dùng nước này

VOV.VN - Ngày 12/8, Ba Lan đã chính thức yêu cầu SpaceX đảo ngược quyết định loại nước này khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu của dịch vụ Starlink, đồng thời kêu gọi các nước EU lên tiếng trước xu hướng hành động thiếu công bằng của các tập đoàn công nghệ lớn.

VinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
VinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX

VOV.VN - VinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX, mở bước tiến mới cho ngành công nghiệp không gian Việt Nam.

VinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX

VinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX

VOV.VN - VinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX, mở bước tiến mới cho ngành công nghiệp không gian Việt Nam.

Tên lửa điện từ của Trung Quốc có khiến SpaceX lỗi thời?
Tên lửa điện từ của Trung Quốc có khiến SpaceX lỗi thời?

VOV.VN - Dù mới chỉ ở bước triển khai ban đầu, ý tưởng về công nghệ phóng tên lửa sử dụng điện từ của Trung Quốc mang tới nhiều điều hứa hẹn. Nó sẽ giúp thay đổi cách con người đưa phương tiện lên quỹ đạo, qua đó giảm đáng kể chi phí tiếp cận không gian.

Tên lửa điện từ của Trung Quốc có khiến SpaceX lỗi thời?

Tên lửa điện từ của Trung Quốc có khiến SpaceX lỗi thời?

VOV.VN - Dù mới chỉ ở bước triển khai ban đầu, ý tưởng về công nghệ phóng tên lửa sử dụng điện từ của Trung Quốc mang tới nhiều điều hứa hẹn. Nó sẽ giúp thay đổi cách con người đưa phương tiện lên quỹ đạo, qua đó giảm đáng kể chi phí tiếp cận không gian.

Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản hơn 1.000 tỷ USD
Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản hơn 1.000 tỷ USD

VOV.VN - Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX đã đưa tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giới siêu giàu toàn cầu.

Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản hơn 1.000 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản hơn 1.000 tỷ USD

VOV.VN - Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX đã đưa tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giới siêu giàu toàn cầu.

Iran tuyên bố xem xét tấn công các công ty của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk
Iran tuyên bố xem xét tấn công các công ty của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk

VOV.VN - Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran vừa đưa tin, các công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk đang được xem xét để đưa vào danh sách mục tiêu quân sự tiềm năng của quốc gia Tây Á này.

Iran tuyên bố xem xét tấn công các công ty của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk

Iran tuyên bố xem xét tấn công các công ty của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk

VOV.VN - Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran vừa đưa tin, các công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk đang được xem xét để đưa vào danh sách mục tiêu quân sự tiềm năng của quốc gia Tây Á này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ