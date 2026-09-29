Ngày 28/9, tên lửa Starship rời bệ phóng tại Starbase lúc 7h48 phút sáng theo giờ địa phương và đạt quỹ đạo khoảng 27 phút sau đó. Các nhân viên SpaceX có mặt tại trung tâm điều hành đã reo hò khi tàu hoàn thành cột mốc quan trọng này.

Trong chuyến bay thử nghiệm, Starship triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink V3. Đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa khổng lồ của SpaceX vừa đạt quỹ đạo, vừa đưa vệ tinh Starlink thế hệ mới vào không gian.

Tên lửa đẩy Super Heavy thực hiện thao tác hạ cánh mềm xuống vùng biển ngoài khơi Starbase vài phút sau khi phóng. Tàu Starship tiếp tục hành trình dù một động cơ chân không ngừng hoạt động. Thay vì bay nhiều vòng quanh Trái đất và hạ cánh ngoài khơi Chile như kế hoạch ban đầu, SpaceX cho tàu trở lại sớm hơn và đáp xuống biển an toàn.

SpaceX lần đầu phóng thành công tàu khổng lồ Starship lên quỹ đạo. (Ảnh: Reuters)

Starship giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng internet vệ tinh Starlink. Theo SpaceX, mỗi chuyến bay Starship có thể đưa 60 vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo, với năng lực vận chuyển gấp khoảng 20 lần tên lửa Falcon 9.

Các vệ tinh V3 được sản xuất tại cơ sở của SpaceX ở Redmond, bang Washington. Thế hệ vệ tinh này có kích thước lớn hơn, các tấm pin Mặt trời tạo ra lượng điện năng gấp đôi và khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn so với những phiên bản trước.

SpaceX thiết kế tổ hợp Starship và tên lửa đẩy Super Heavy theo hướng tái sử dụng hoàn toàn nhằm đưa nhiều hàng hóa lên quỹ đạo với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa chứng minh đầy đủ độ tin cậy và khả năng tái sử dụng của toàn bộ hệ thống.

SpaceX đang chuẩn bị Starship cho một chuyến bay thử nghiệm quan trọng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, vào năm tới. Tàu cũng được lựa chọn để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại bề mặt Mặt Trăng.