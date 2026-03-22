Sri Lanka tăng giá nhiên liệu thêm 25%

Chủ Nhật, 15:18, 22/03/2026
VOV.VN - Hôm nay (22/3), Sri Lanka đã tăng giá nhiên liệu thêm 25% trong bối cảnh nguồn cung cho nước này bị gián đoạn do tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Đây là lần điều chỉnh thứ hai của Sri Lanka trong 2 tuần, sau lần tăng 8% vào tuần trước. Theo đó, giá xăng thường tăng lên 398 rupee/lít, khoảng 1,30 USD; trong khi dầu diesel vốn được sử dụng rộng rãi ở nước này tăng từ 79 rupee lên 382 rupee/lít.

Người dân Sri Lanka xếp hàng đổ nhiên liệu. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Sri Lanka, các đợt điều chỉnh tăng giá nhằm mục đích giảm mức sử dụng nhiên liệu từ 15-20%. Tổng thống Sri Lanka Kumara Dissanayake nhấn mạnh, nước này phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông - điều có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng của đảo quốc. Để đối phó, Tổng thống đã ra lệnh áp dụng tuần làm việc 4 ngày từ tuần trước và kêu gọi các cơ quan, công ty khôi phục lại hình thức làm việc từ xa bất cứ khi nào có thể.

Hiện Sri Lanka phải nhập khẩu toàn bộ dầu mỏ và than đá để sản xuất điện, nguồn cung cấp xăng dầu tinh chế từ Singapore, Malaysia và Hàn Quốc, trong khi dầu thô cho nhà máy lọc dầu do Iran xây dựng đến từ Trung Đông.

Chính phủ Sri Lanka đã cảnh báo rằng một cuộc chiến kéo dài có thể làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2022. Nước này đã vỡ nợ 46 tỷ USD đối với khoản nợ nước ngoài vào năm 2022 sau khi cạn kiệt ngoại hối. Kể từ đó, nước này đã nhận được gói cứu trợ 2,9 tỷ USD từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Đình Nam/VOV-New Delhi
Ấn Độ cử lực lượng cứu hộ tàu chiến Iran bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ cho biết lực lượng này đã nhanh chóng cử các máy bay trinh sát và tàu cứu hộ đến vùng biển Ấn Độ Dương ngoài khơi Sri Lanka, nơi tàu khu trục IRIS Dena của Iran bị Mỹ đánh chìm vào sáng 4/3.

Tàu chiến Iran bị đắm ngoài khơi Sri Lanka, nghi ngờ bị tàu ngầm tấn công

VOV.VN - Một chiếc tàu quân sự mang cờ Iran đã bị tấn công vào sáng 4/3 và chìm ngoài khơi vùng biển Sri Lanka. Cuộc tấn công bị nghi do một tàu ngầm tiến hành, đã khiến 101 người mất tích, gần 80 người bị thương.

Sri Lanka mở rộng chính sách miễn visa cho 40 thị trường khách quốc tế

VOV.VN - Sri Lanka sẽ cho phép công dân của 40 quốc gia nhập cảnh miễn visa từ tháng 1/2026. Đây là biện pháp nhằm kích cầu du lịch Sri Lanka, đồng thời vực dậy ngành du lịch tại nước này đã chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Ditwah hồi cuối tháng 11 vừa qua.

