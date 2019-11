Sức nóng luận tội Tổng thống Mỹ gia tăng

Sau 5 ngày điều trần công khai, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ (HIC) Adam Schiff ngày 22/11 kết luận, Tổng thống Donald Trump làm "tệ hơn nhiều" so với cựu Tổng thống Richard Nixon, vị Tổng thống từng phải từ chức sau vụ bê bối Watergate. Động thái mới này của đảng Dân chủ được cho là đang phả hơi nóng vào uy tín của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh cuộc đua bầu cử Tổng thống đang gần kề.

Tổng thống Trump. Ảnh: ABC

Trong một tuyên bố, ông Adam Schiff khẳng định, những gì mà Tổng thống Donald Trump đã làm nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ trộm tại văn phòng của Đảng Dân chủ", ám chỉ bê bối Watergate dẫn đến tuyên bố từ chức của cựu Tổng thống Nixon vào năm 1974.



“Đối với tôi, Tổng thống Donald Trump tin rằng ông vượt trên luật pháp, vượt quá trách nhiệm. Và theo quan điểm của tôi, không có gì nguy hiểm hơn một vị tổng thống tin rằng họ ở trên luật pháp. Và tôi muốn nói với những đồng nghiệp của tôi ở đây và trên toàn thế giới rằng, chúng ta làm tốt hơn thế”, ông Adam Schiff nói.

Trong khi đó, trao đổi với Fox & Friends, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn thấy những người Dân chủ luận tội như Adam Schiff ra làm chứng.

Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng, ông muốn thấy cuộc điều tra chống lại mình đi tới một phiên xử ở Thượng viện: "Tôi muốn một phiên xử. Tôi muốn thấy Adam Schiff chứng thực về kẻ tố giác – một kẻ tố giác giả mạo. Tôi nghĩ rằng, tôi muốn thấy cuộc điều tra được xét xử tại Thượng viện”.

Ông Donald Trump cũng lên án ông Adam Schiff vì tổ chức các cuộc điều trần luận tội với các nhân chứng thứ 2 và thứ 3 mà đến nay vẫn chưa cung cấp được bằng chứng cụ thể rằng Tổng thống đã sắp đặt một thỏa thuận "có đi có lại" với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trước đó, hôm 21/11, người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump muốn phiên tòa luận tội ông được tiến hành tại Thượng viện Mỹ, vì tại đây ông mới có cơ hội duy nhất để giành được sự công bằng và nhận được thủ tục tố tụng theo Hiến pháp.

Tuy nhiên bất chấp những nỗ lực của Đảng Dân chủ, cuộc điều tra luận tội đang diễn ra không có nhiều tác động làm thay đổi quan điểm của công chúng Mỹ về Tổng thống, thậm chí còn khiến một số cử tri từng ủng hộ luận tội ông Donald Trump lung lay.

Một cuộc thăm dò được Emerson National thực hiện từ ngày 17/11 đến ngày 20/11, 4 ngày sau khi các phiên điều trần công khai bắt đầu cho thấy, 43% ủng hộ luận tội, giảm 5% so với tỷ lệ vào tháng 10. Cuộc khảo sát cho thấy sự thay đổi lớn nhất đến từ các cử tri độc lập. Một nửa trong số họ, 49% hiện phản đối luận tội, tăng tới 15% so với tỷ lệ 1 tháng trước đó. Cũng theo cuộc thăm dò này, 69% người được hỏi nói, họ xem hoặc theo dõi tin tức về các phiên điều trần công khai. Số còn lại không mấy hứng thú. 48% ủng hộ ông Donald Trump tiếp tục tại nhiệm, tăng 5% so với tháng 10.

Các cử tri đảng Cộng hòa tiếp tục cho thấy sự ủng hộ Tổng thống khi 93% chọn ông Donald Trump là ứng viên cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới, bỏ xa những đối thủ chính của ông trong đảng là Bill Weld và Joe Walsh.

Tổng thống Donald Trump đang bị điều tra luận tội với cáo buộc sử dụng tiền viện trợ quân sự để gây sức ép, buộc Ukraine điều tra nghi vấn tham nhũng nhằm vào cựu Phó Tổng thống Joe Biden - đối thủ tiềm tàng của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. Nếu Hạ viện bỏ phiếu luận tội, bước tiếp theo sẽ là một phiên tòa ở Thượng viện để quyết định kết tội hay tha bổng cho vị Tổng thống đương nhiệm./.