Syria bác bỏ khu vực an toàn của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố bác bỏ tuyệt đối thỏa thuận về khu vực được gọi là an toàn ở miền bắc Syria do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố. Syria cho rằng thỏa thuận này là cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chính phủ Syria bác bỏ thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập vùng an toàn ở miền Bắc nước này. Ảnh minh họa: Hurriyet Daily News

Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc lên án hành động này của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới đồng thời phá hủy mọi nỗ lực tìm cách giải thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Syria.



Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 thông báo đã đạt được thỏa thuận hoạt động chung ở Thổ Nhĩ Kỳ để phối hợp và quản lý khu vực an toàn và thành lập khu vực an toàn ở miền bắc Syria. Hai bên cũng đồng ý xây dựng khu vực an toàn thành hành lang vì hòa bình và nỗ lực để cho người tị nạn Syria trở về nước.

Theo thỏa thuận khu vực này sẽ loại bỏ các chiến binh người Kurd sau khi bàn giao vũ khí hạng nặng và tất cả các đường hầm, công sự của người Kurd trong khu vực cũng sẽ bị phá hủy./.