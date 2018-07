Syria chuẩn bị tấn công IS dọc biên giới với Jordan và Israel

Ngày 22/7, giới chức quân đội chính phủ Syria thông báo chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực biên giới phía Tây Nam nước này, giáp với Jordan và Israel.

Những đường đạn xé toạc màn đêm ở khu vực Quneitra, tỉnh Deraa của Syria. Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm tới khu vực Đông Deraa, một người phát ngôn quân đội Syria cho biết, lưu vực Yarmouk, do IS kiểm soát sẽ trở thành chiến trường chính của quân đội Syria tới đây. Theo vị quan chức quân đội Syria, sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào giữa chính phủ Syria và tổ chức khủng bố IS, giống như thỏa thuận mà phe đối lập Syria từng đạt được với Chính phủ với sự trung gian của Nga.

Với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria kỳ vọng sẽ giải phóng khu vực biên giới Syria, tiếp giáp với Jordan và Israel, trong vòng thời gian 1 tuần./.

