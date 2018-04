Tai nạn giao thông gia tăng trong dịp tết Songkran ở Thái Lan

Trung tâm An toàn giao thông quốc gia Thái Lan (RSC) mới đây cho biết, trong ba ngày nghỉ đầu tiên dịp tết Songkran số người thiệt mạng và bị thương tích do tai nạn giao thông tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Một vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Theo số liệu thống kê từ ngày 11-12/4, toàn quốc có 1.846 vụ tai nạn giao thông, khiến 1.934 người bị thương và làm chết 183 người. Chỉ riêng ngày 13/4 đã có 820 vụ tai nạn giao thông, khiến 86 người chết và 852 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn và số người bị thương tăng cao, cụ thể trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ 2017 có 1.741 vụ tai nạn, với 1.778 người bị thương và 183 người chết.

Để giảm thiểu số vụ tai nạn trong 7 ngày lễ tết Songkran, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng lớn và áp dụng nhiều biện pháp.

Tại mỗi khu trung tâm vui chơi, cảnh sát lắp đặt hàng trăm camera giám sát, tăng cường kiểm tra những người tham gia giao thông có biểu hiện bất thường nhằm ngăn ngừa tại nạn xảy ra. Đồng thời kêu gọi người dân tham gia giao thông tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn cho bản thân và khách du lịch.

Dự kiến trong dịp lễ này, Thái Lan đón tiếp khoảng 3 triệu lượt du khách nội địa, tăng 12%; đạt doanh thu 10 tỷ baht, tăng 15%. Số lượng du khách quốc tế khoảng 530.000 người, tăng 13%; doanh thu 9,37 tỷ baht, tăng 21%./.

