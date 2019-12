Tai nạn ô tô kinh hoàng ở Tunisia khiến 43 người thương vong

Ít nhất 26 người thiệt mạng và 17 người bị thương khi một chiếc xe bus lao xuống vực ở vùng núi Ain Senousi, phía tây bắc Tunisia hôm 1/12. Xe bus chở đoàn khách du lịch đi từ thủ đô Tunis đến thành phố núi Ain Drahamthì gặp nạn.

Đây là một trong những vụ tai nạn đẫm máu nhất ở Tunisia trong những năm gần đây. Bộ Thiết bị, Nhà ở và Phát triển Lãnh thổ Tunisia cho rằng nguyên nhân của vụ tai nạn là do xe ô tô cũ nhưng chạy với tốc độ cao trên đoạn đường núi nguy hiểm và xuống cấp.

Xe chở khách lao xuống vực ở Tunisia khiến 43 người thương vong. Ảnh: Getty

Theo Cơ quan giám sát an toàn giao thông quốc gia Tunisia, trong 11 tháng qua có gần 1.000 người đã thiệt mạng và hơn 7.300 người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Năm 2018 có 1.094 người đã thiệt mạng do tai nạn giao thông ở nước này./.