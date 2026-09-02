Tai nạn xe bus nghiêm trọng tại Ai Cập khiến 16 người chết

Bộ Y tế Ai Cập cho biết tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc nối giữa hai khu vực Dahab và Nuweiba ở phía Nam bán đảo Sinai. Một chiếc xe bus chở hơn 40 người, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài, đã bị lật nhào và lộn nhiều vòng. Giới chức địa phương và Bộ Y tế Ai Cập đã triển khai 20 xe cứu thương cùng nhiều bác sỹ, nhân viên y tế tới hiện trường tai nạn để hỗ trợ, cấp cứu nạn nhân.

Tai nạn xe buýt tại Ai Cập. Ảnh: X

Trong số 16 người thiệt mạng có 10 công dân Jordan. 28 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực để chữa trị. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Ai Cập là quốc gia ghi nhận nhiều vụ tai nạn đường bộ thảm khốc thời gian qua. Ngày 11/8 vừa qua, hai chiếc xe chở công nhân đã đâm trực diện vào nhau trên một tuyến đường ở tỉnh Ismailia, phía Bắc Ai Cập. Vụ tai nạn khiến 18 người chết và khoảng 30 người bị thương.

Báo cáo công bố mới đây của Cơ quan Thống kê Ai Cập (CAPMAS) cho biết số người chết do tai nạn giao thông đường bộ tại Ai Cập đã tăng gần 11%, từ mức 5.260 người chết của năm 2024, lên 5.829 người chết trong năm 2025.