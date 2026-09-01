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Tổng thống El-Sisi kêu gọi tăng cường quan hệ Ai Cập - Trung Quốc

Thứ Ba, 23:12, 01/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ai Cập và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, trước thềm chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Tập Cận Bình.

 

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã có bài xã luận đăng tải trên báo Al-Ahram ngày 1/9, có tựa đề “Cùng nhau vì một tương lai thịnh vượng hơn cho nhân dân Ai Cập và Trung Quốc cũng như toàn nhân loại”.

Ông Abdel-Fattah El-Sisi đã ca ngợi đầu tư của Trung Quốc tại Khu kinh tế kênh đào Suez, cũng như việc hỗ trợ xây dựng Khu Thương mại Trung tâm ở thủ đô mới.

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh, hai nước chia sẻ cam kết chung trong việc khai thác những lợi thế cộng hưởng giữa chiến lược nội địa hóa công nghiệp của Cairo và chiến lược phát triển chất lượng cao của Bắc Kinh, bao gồm việc thúc đẩy hợp tác sản xuất xe điện, pin lưu trữ năng lượng, năng lượng tái tạo, điện tử, linh kiện khử muối nước biển và đóng tàu.

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Màn hình hiển thị hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh REUTERS

Bài xã luận của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ca ngợi việc Trung Quốc công nhận tầm quan trọng sống còn của sông Nile đối với Ai Cập, như là huyết mạch chính của đất nước, đồng thời khẳng định Ai Cập luôn kiên định tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và bác bỏ sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong hai ngày 1-2/9, là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Ai Cập kể từ năm 2016, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Minh Ngô/VOV-Ai Cập
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