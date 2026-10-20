Tai nạn xe bus tại Ai Cập khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương

Bộ Y tế và Dân cư Ai Cập cho biết, tai nạn xảy ra chiếc xe bus do một công ty tư nhân vận hành, va chạm với một chiếc xe tải trên tuyến đường cao tối nối giữa thủ đô Cairo và tỉnh Assiut.

Ngoài 13 người được xác định đã thiệt mạng, vụ tai nạn còn khiến 33 người khác bị thương. Cơ quan Y tế Ai Cập đã triển khai 28 xe cứu thương tới hiện trường để đưa người bị thương đến các bệnh viện trong khu vực chữa trị. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Giao thông tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Ảnh minh họa

Ai Cập là quốc gia thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn đường bộ liên quan xe bus. Trước đó, hôm 2/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xảy ra tại tỉnh Nam Sinai, khi chiếc xe bus chở hàng chục du khách bất ngờ bị lật nhào và bốc cháy. Vụ tai nạn khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 10 du khách người Jordan, cùng 28 người bị thương.

Báo cáo công bố mới đây của Cơ quan Thống kê Ai Cập (CAPMAS) cho biết số người chết do tai nạn giao thông đường bộ tại Ai Cập trong năm 2025 là 5.829 người, tăng 11% so với năm 2024.