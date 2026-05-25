  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tai nạn xe tải đâm xe buýt đang đỗ khiến 17 người thiệt mạng ở Pakistan

Thứ Hai, 16:39, 25/05/2026
VOV.VN - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 25/5 tại vùng tây bắc Pakistan.

Giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt chở khách đang di chuyển từ Swat đến Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thì gặp sự cố kỹ thuật và phải dừng lại bên vệ đường. Khi các hành khách bước ra khỏi xe và đang đứng chờ gần đó, một chiếc xe tải nhỏ đã mất lái, lao thẳng vào đám đông và chiếc xe buýt đang đỗ.

Ông Bilal Ahmad Faizi, một nhân viên cứu hộ cho biết ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ tại bệnh viện địa phương - nơi tiếp nhận các nạn nhân - cũng đã xác nhận số ca tử vong nói trên.

Nhiều hành khách trong chuyến đi đang trên đường trở về nhà trước thềm lễ Eid, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hồi giáo.

Các vụ tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra tại Pakistan do việc thực thi luật giao thông còn lỏng lẻo, tình trạng chạy quá tốc độ, tiêu chuẩn an toàn đường bộ kém và lái xe ẩu.

Đào Trang/VOV1
Tai nạn xe buýt ở Indonesia khiến 15 người thiệt mạng
Tai nạn xe buýt ở Indonesia khiến 15 người thiệt mạng

VOV.VN - 15 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra vào sáng sớm hôm nay (22/12) tại giao lộ lối ra trạm thu phí Krapyak ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, Indonesia.

Thảm kịch tai nạn xe buýt ở Campuchia khiến 13 người thiệt mạng
Thảm kịch tai nạn xe buýt ở Campuchia khiến 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra rạng sáng 20/11 tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia, khi một chiếc xe buýt chở khách từ tỉnh Siem Reap về thủ đô Phnom Penh bất ngờ đâm vào lan can cầu rồi lật và rơi xuống nước. Vụ việc thương tâm khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến 24 người khác bị thương.

Malaysia lập hệ thống quản lý tài xế xe buýt sau tai nạn nghiêm trọng
Malaysia lập hệ thống quản lý tài xế xe buýt sau tai nạn nghiêm trọng

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm qua (11/6) cho biết sẽ thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu để theo dõi, quản lý hồ sơ hoạt động của các tài xế lái xe buýt và xe đường dài phục vụ du lịch nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và nâng cao an toàn giao thông.

