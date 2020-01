Tấn công bằng dao tại Pháp khiến 3 người thương vong

Một phần tử bị nghi là thuộc thành phần cực đoan đã dùng dao sát hại 1 người và làm bị thương 2 người khác trong chiều ngày 3/1 tại thành phố Villejuif ở ngoại ô phía Nam thủ đô Paris, trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 14h chiều ngày 3/1 theo giờ địa phương khi kẻ tấn công dùng dao hạ sát 1 người đàn ông 56 tuổi và làm trọng thương vợ của người đàn ông này trong công viên Hautes-Bruyères của thành phố Villejuif, ngoại ô phía Nam thủ đô Paris.

Cảnh sát Pháp tại hiện trường. (Ảnh: The Sun)

Kẻ tấn công sau đó tiếp tục truy lùng và tìm cách sát hại những người khác trong công viên và trong một bãi đậu xe của siêu thị gần đó. Một người đã bị thương trước khi kẻ tấn công bị cảnh sát Pháp bắn hạ.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công năm nay 22 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một khu ngoại ô phía Đông thủ đô Paris. Tên này tuy chưa có trong hồ sơ theo dõi an ninh của cảnh sát Pháp nhưng cũng từng phạm tội. Đáng chú ý, tên này vừa cải đạo sang đạo Hồi cách đây không lâu

Cảnh sát Pháp sau đó đã phát hiện gần hiện trường nhiều đồ vật của tên này liên quan đến tôn giáo. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tên này đã hô vang khẩu hiệu của các phần tử Hồi giáo cực đoan trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Hiện tại, các đơn vị điều tra chống khủng bố của Pháp đã nhập cuộc điều tra dù các thông tin chính thức do Bộ Nội vụ Pháp phát đi vẫn chỉ cho biết kẻ tấn công “có vấn đề về tâm lý” chứ chưa khẳng định tên này nằm trong mạng lưới khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh Pháp nhận định kẻ tấn công nhiều khả năng là một trong những nạn nhân điển hình của các chiến dịch tuyên truyền trên mạng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS. Những người này thường là các thanh niên yếu đuối về tâm lý và dễ bị kích động để biến thành những kẻ khủng bố “giá rẻ” cho IS./.