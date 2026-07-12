Tần suất tham gia các hoạt động quân sự của nhà lãnh đạo Triều Tiên tăng đột biến

Theo thống kê do Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap tập hợp từ các cơ quan báo chí chủ lực của CHDCND Triều Tiên, trong giai đoạn từ 1/1 đến 30/6/2026, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham gia 92 hoạt động công khai được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng rất cao so với con số 50 lần của cùng kỳ năm 2025 và là 1 kỷ lục mới tính từ năm 2014 đến nay.

Trong khi đó, theo Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc, tần suất ông Kim Jong Un tham gia các hoạt động quân sự của Triều Tiên được công khai trong nửa đầu năm 2026 lên tới 30 lần, cao nhất trong 14 năm trở lại đây. Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc cũng so sánh kỷ lục 49 lần của cả năm 2024 và 43 lần của cả năm 2025 để minh chứng cho tần suất hoạt động dày đặc chưa từng có của ông Kim trong lĩnh vực quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên – cô Kim Ju-ae cũng được dư luận Hàn Quốc đặc biệt chú ý. Theo Yonhap, con gái ông Kim xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 11/2022, trong một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cô Kim Ju-ae đã cùng cha xuất hiện tới 19 lần, trong đó có 11 sự kiện quân sự, cao hơn con số 17 lần của cả năm 2025.

Theo phân tích của các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc, tần suất dày đặc các hoạt công khai của nhà lãnh đạo Triều Tiên là động thái nhằm chứng tỏ địa vị chiến lược của Triều Tiên, quảng bá các thành tựu quốc phòng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động mạnh, cũng như quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Moscow và Bắc Kinh đang được tăng cường, cải thiện rõ rệt.

Giới quan sát cũng cho rằng, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục khép kín và các thông tin bị hạn chế dẫn tới những đồn đoán, các hoạt động liên quan đến ông Kim Jong Un do các cơ quan báo chí chính thống của Triều Tiên đăng tải đang trở thành dữ liệu tình báo quan trọng và việc thống kê, phân tích các hoạt động này sẽ góp phần đánh giá tình hình Triều Tiên, tạo tiền đề cho các bước đối phó phù hợp của Hàn Quốc.