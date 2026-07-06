Thời sự quốc tế sáng 6/7: Ông Kim Jong Un thị sát thử vũ khí trên tàu chiến mới

VOV.VN - Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm nay (5/7) đồng loạt đưa tin về việc CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo.
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VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong hai ngày 25 và 26/6 (theo giờ Mỹ), cuộc họp lần thứ 5 Nhóm công tác ba bên Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc về các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên đã được tổ chức tại Washington DC.
VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong hai ngày 25 và 26/6 (theo giờ Mỹ), cuộc họp lần thứ 5 Nhóm công tác ba bên Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc về các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên đã được tổ chức tại Washington DC.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/6 công bố kế hoạch tăng cường năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên, trong đó sẽ huấn luyện 500.000 "chiến binh UAV" và triển khai hàng chục nghìn hệ thống không người lái tới các đơn vị tiền tuyến.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/6 công bố kế hoạch tăng cường năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên, trong đó sẽ huấn luyện 500.000 "chiến binh UAV" và triển khai hàng chục nghìn hệ thống không người lái tới các đơn vị tiền tuyến.
VOV.VN - Vụ thử vũ khí ngày 25/6 của Triều Tiên đã khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan ngại diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng phát (25/6/1950-25/6/2026).
VOV.VN - Vụ thử vũ khí ngày 25/6 của Triều Tiên đã khiến dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan ngại diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng phát (25/6/1950-25/6/2026).