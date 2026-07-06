Thời sự quốc tế sáng 6/7: Ông Kim Jong Un thị sát thử vũ khí trên tàu chiến mới

Nhật - Hàn - Mỹ hợp tác đối phó với “mối đe dọa an ninh mạng từ Triều Tiên”

VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong hai ngày 25 và 26/6 (theo giờ Mỹ), cuộc họp lần thứ 5 Nhóm công tác ba bên Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc về các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên đã được tổ chức tại Washington DC.