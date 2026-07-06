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Thời sự quốc tế sáng 6/7: Ông Kim Jong Un thị sát thử vũ khí trên tàu chiến mới

Thứ Hai, 08:50, 06/07/2026
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VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un, đã trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon có lượng giãn nước 5.000 tấn.

PV/VOV.VN
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