Tanzania bắt 20 kẻ nghi liên quan vụ bắt cóc tỷ phú trẻ nhất châu Phi

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại thủ đô thương mại Dar es Salaam, ông Lugola nói rằng, cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn 20 nghi phạm, trong khi các cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.

Tỷ phú Dewji, 43 tuổi, bị bắt cóc vào lúc 5h30 giờ sáng ngày 11/10 (giờ địa phương), khi ông chuẩn bị bước vào phòng tập thể dục của một khách sạn ở Dar es Salaam.

Tỷ phú trẻ Mohammed Dewji. (Ảnh: Club of Mozambique)

Bộ trưởng Nội vụ Lugola cho biết thêm, hiện vẫn chưa có bất kỳ manh mối hoặc thông tin nào về nơi ở của tỷ phú này. Động cơ của vụ bắt cóc tỷ phú Dewji vẫn chưa được thiết lập khi những kẻ bắt cóc vẫn còn tự do. Ông Lugola khẳng định, cảnh sát đã hợp tác với các cơ quan an ninh khác trong cuộc săn lùng những kẻ bắt cóc và nhấn mạnh cảnh sát sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi thủ phạm bị trừng phạt.

Ông Lugola đồng thời trấn an công chúng không cần lo lắng vì đất nước Tanzania rất an toàn. Những sự cố nhỏ xảy ra tại một số nơi ở Tanzania không thể làm tê liệt hoạt động của lực lượng an ninh và làm xấu hình ảnh của đất nước. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, đã có 57 vụ bắt cóc các cá nhân kể từ năm 2016 và có ít nhất 44 người được cứu sống.

Tỷ phủ trẻ tuổi nhất châu Phi Dewji là Giám Đốc điều hành và là cổ đông hàng đầu của Tập đoàn MeTL, một tập đoàn Tanzania chuyên về hoạt động sản xuất, nông nghiệp, vận tải, kinh doanh và bất động sản. Đây cũng là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất ở khu vực Đông Phi, với doanh thu hàng năm 1,5 tỷ USD và lực lượng lao động lên tới hơn 20.000 người./.