Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tới trợ giúp New York chống dịch Covid-19

Thứ 3, 09:23, 31/03/2020

VOV.VN - Bang New York đang lâm nguy do Covid-19. Tàu bệnh viện Comfort 1.000 giường bệnh của hải quân Mỹ nhanh chóng tiến vào thành phố New York để trợ giúp.

Trung Hiếu/VOV.VN (biên tập, biên dịch)

Video: Daily Mail