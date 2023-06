Đình chỉ một cơ sở mầm non có hành vi đánh trẻ

Vừa qua, một phụ huynh có con theo học tại trường Mầm non Hà My (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) đăng bài lên mạng xã hội facebook kèm video phản ánh việc giáo viên của cơ sở mầm non này có hành vi bạo lực với con trẻ, đánh nhiều lần vào chân, mông của trẻ.

Cơ sở Mầm non Hà My (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị tạm đình chỉ hoạt động để xác minh thông tin giáo viên có hành vi bạo lực với trẻ

Theo phụ huynh này, chủ cơ sở mầm non Hà My còn có thái độ thiếu tôn trọng phụ huynh. Trong nhóm zalo, nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều lập tức bị “mời” ra khỏi nhóm, con cái họ cũng bị cô lập. Phụ huynh còn phản ánh về việc nhà trường thu tiền đầu năm học 2023-2024 từ tháng 7 trong khi đó những năm học trước thu từ tháng 9.

Khi phụ huynh thắc mắc, chủ cơ sở mầm non này cho rằng, do đây là trường tư nên không phải tuân theo lịch thu chi như các trường khác. Chủ cơ sở còn cho biết trong năm học tới sẽ “thanh lọc phụ huynh” khiến nhiều phụ huynh rất bức xúc. Trước phản ánh của phụ huynh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân đã tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện một số khoản thu chi của cơ sở không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.

Sáng 26/6, UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) ra thông báo đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục này. Theo thông báo, từ ngày 26/6, lớp mẫu giáo độc lập Hà My không được hoạt động do vi phạm về công tác quản lý của nhóm lớp. Cụ thể, do các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, một số vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh (đặc biệt liên quan đến đoạn clip đánh học sinh) chưa được giải quyết ổn thỏa.

UBND quận Lê Chân đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ sự việc.