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Tàu chiến Nga đã đến căn cứ hải quân Thanh Đảo (Trung Quốc)

Thứ Hai, 16:29, 06/07/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã đến căn cứ hải quân Thanh Đảo của Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân chung thường niên năm 2026 giữa hai nước.

Lực lượng hải quân Nga - Trung Quốc, được hỗ trợ bởi không quân, sẽ tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chống tàu ngầm và phòng không, và diễn tập bắn đạn thật, bộ này cho biết.

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Tàu ngầm Nga Ufa đậu tại cảng Thanh Đảo, Trung Quốc, hôm 6/7. Ảnh: Sputnik.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cập cảng Thanh Đảo. Video cũng ghi lại lễ đón tiếp chính thức, nơi các thủy thủ từ cả hai nước bắt tay nhau đầy thân thiết trong khi trẻ em Trung Quốc tặng hoa cho thủy thủ đoàn đến thăm.

Clip của Bộ Quốc phòng Nga về tàu Nga cập cảng Trung Quốc và được đón tiếp nồng hậu:

 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 5/7 cho biết, một số lực lượng từ cả hai phía sẽ tiến hành tuần tra hàng hải chung ở một số khu vực của Thái Bình Dương sau cuộc tập trận.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự song song với mối quan hệ chính trị và kinh tế ngày càng thắt chặt.

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Tàu cứu hộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng có mặt tại quân cảng Thanh Đảo. Ảnh: Sputnik.

Đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký hơn 40 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm thương mại, công nghệ và trao đổi truyền thông.

Ông Putin cho biết quan hệ Nga - Trung đã đạt đến một cấp độ chưa từng có tiền lệ, mô tả đây là hình mẫu cho quan hệ đối tác toàn diện thực sự và hợp tác chiến lược. Còn ông Tập Cận Bình nói rằng mối quan hệ đã đạt đến “mức cao nhất trong lịch sử”. Hai bên cũng nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị được ký kết lần đầu vào năm 2001.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
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