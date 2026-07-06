Trung Quốc và Nga khai mạc diễn tập “Liên hợp trên biển 2026”

Theo Tân Hoa xã, cuộc diễn tập được tổ chức với sự tham gia của lực lượng hải quân hai nước, dưới sự điều hành của sở chỉ huy liên hợp Trung - Nga. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện phía Trung Quốc nhấn mạnh, sau hơn 10 năm triển khai, cơ chế diễn tập “Liên hợp trên biển” đã trở thành nền tảng quan trọng nhằm củng cố quan hệ Trung - Nga, tăng cường tin cậy chiến lược và nâng cao năng lực tác chiến hiệp đồng, cũng như khả năng ứng phó các mối đe dọa trên biển.

Tuần dương hạm Varyag cập cảng Thanh Đảo vào ngày 5/7.

Trong khi đó, đại diện phía Nga cho rằng cuộc diễn tập sẽ góp phần tăng cường lòng tin giữa quân đội hai nước và nâng cao năng lực chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập được chia thành ba giai đoạn gồm tập kết lực lượng, chuẩn bị tại cảng và huấn luyện trên biển.

Sau lễ khai mạc, các đơn vị hải quân hai nước đã tiến hành diễn tập chỉ huy, phối hợp chiến thuật và thảo luận các nội dung trọng tâm cho giai đoạn huấn luyện trên biển. Trong những ngày tới, các tàu chiến hai nước sẽ hoạt động tại vùng biển và vùng trời gần Thanh Đảo, triển khai nhiều khoa mục như trinh sát liên hợp, phòng không, phòng thủ tên lửa và huấn luyện sử dụng vũ khí thực. Về lực lượng tham gia, phía Nga điều động tuần dương hạm mang tên lửa Varyag, tàu hộ vệ Surovy, tàu ngầm Ufa và tàu cứu hộ Igor Belousov, trong đó tuần dương hạm Varyag được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”.

Phía Trung Quốc cũng cử nhiều tàu chiến hiện đại tham gia diễn tập, chủ yếu thuộc Hạm đội Bắc Hải, gồm tàu khu trục Type 055 An Sơn, tàu hộ vệ Type 054A Vu Hồ và tàu khu trục Type 052DL Khai Phong. Ngoài ra còn có các tàu tiếp tế tổng hợp, tàu ngầm, tàu cứu hộ tàu ngầm cùng lực lượng trực thăng và thủy quân lục chiến tham gia đội hình diễn tập.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Trung Quốc và Nga đã tổ chức cuộc diễn tập hải quân kéo dài 6 ngày tại vùng biển Vladivostok, với quy mô hạn chế hơn khi phía Trung Quốc chỉ cử hai tàu chiến tham gia.