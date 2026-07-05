Tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi bờ biển Yemen

Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đã báo cáo về vụ tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi thành phố cảng Hodeida của Yemen, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Theo đó, con tàu đã bị tấn công khi cách Hodeida khoảng 55km, bởi các phần tử vũ trang chưa rõ danh tính.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: AA

Lực lượng Houthi đã đe dọa sẽ bắt đầu tấn công tàu thuyền trở lại, mặc dù chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào. Người phát ngôn của lực lượng Houthi chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vụ việc này.

Trước đó, Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các tàu có liên hệ với Israel và Mỹ, khi các tàu thuyền này đi qua eo biển Bab Al-Mandab ở phía Nam Biển Đỏ.

Các cuộc tấn công của Houthi trong suốt cuộc xung đột Gaza, đã buộc các công ty vận tải biển phải chuyển hướng tàu thuyền đi vòng qua mũi phía Nam châu Phi, thay vì đi qua kênh đào Suez ở phía Bắc Biển Đỏ.

Gần đây, cướp biển Somalia cũng hoạt động mạnh ở vùng Vịnh Aden và xa hơn. Ngày 1/7, những kẻ tình nghi là cướp biển đã tấn công một tàu cách thị trấn cảng Balhaf của Yemen khoảng 140 km.