中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu sân bay lớn nhất của Mỹ tạm rời khu vực tác chiến sau sự cố cháy

Thứ Tư, 05:57, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ dự kiến tạm thời cập cảng của Hy Lạp sau khi xảy ra sự cố cháy trên tàu trong bối cảnh đang tham gia các hoạt động quân sự liên quan Iran.

Theo nguồn tin từ giới chức Mỹ, tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện đang hoạt động tại Biển Đỏ và dự kiến sẽ di chuyển tới vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp để khắc phục sự cố. Vụ cháy xảy ra tại khu vực giặt là chính trên tàu, khiến gần 200 thủy thủ phải điều trị do hít phải khói.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Mỹ cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại đối với hệ thống động lực và tàu vẫn duy trì khả năng hoạt động. Tuy nhiên, việc triển khai kéo dài khoảng 9 tháng cùng với sự cố vừa xảy ra, được nhận định có thể tác động đến tinh thần thủy thủ đoàn và mức độ sẵn sàng chiến đấu của tàu.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ, có khả năng mang theo hơn 5.000 thủy thủ và hơn 75 máy bay quân sự, đồng thời được trang bị hệ thống radar hiện đại phục vụ kiểm soát không lưu và dẫn đường.

Giới chức Mỹ cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 7.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự liên quan Iran từ cuối tháng 2.

Mỹ nâng chi phí hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng lên 185 tỷ USD

VOV.VN - Giám đốc chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ cho biết, tổng chi phí dự kiến đã tăng lên 185 tỷ USD, cao hơn khoảng 10 tỷ USD so với ước tính ban đầu, nhằm đẩy nhanh việc phát triển các năng lực then chốt, đặc biệt là các công nghệ dựa trên không gian.

Trần Phương/VOV-Washington
Tag: tàu sân bay USS Gerald R. Ford tàu sân bay của mỹ USS Gerald R. Ford tàu sân bay lớn nhất của Mỹ xung đột trung đông mỹ iran israel tàu sân bay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/3: Mỹ tung tàu sân bay thứ ba bủa vây Iran
VOV.VN - Fox News đưa tin, tàu sân bay thứ ba của Mỹ - USS George H.W. Bush - sẽ sớm được triển khai đến Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Trump bác bỏ đề nghị Anh gửi tàu sân bay hỗ trợ chiến dịch tại Iran
VOV.VN - Ngày 7/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ trước đề nghị từ Vương quốc Anh về việc cử tàu sân bay tới Trung Đông để tham gia hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Mỹ tính điều tàu sân bay USS George H.W. Bush tới Trung Đông
VOV.VN - Mỹ được cho là đang triển khai tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng và xung đột với Iran tiếp tục leo thang. Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, tàu USS George H.W. Bush vừa hoàn tất giai đoạn huấn luyện trước được khi triển khai tới Trung Đông vào ngày 5/3.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ