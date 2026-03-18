Tàu sân bay lớn nhất của Mỹ tạm rời khu vực tác chiến sau sự cố cháy

Theo nguồn tin từ giới chức Mỹ, tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện đang hoạt động tại Biển Đỏ và dự kiến sẽ di chuyển tới vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp để khắc phục sự cố. Vụ cháy xảy ra tại khu vực giặt là chính trên tàu, khiến gần 200 thủy thủ phải điều trị do hít phải khói.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Mỹ cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại đối với hệ thống động lực và tàu vẫn duy trì khả năng hoạt động. Tuy nhiên, việc triển khai kéo dài khoảng 9 tháng cùng với sự cố vừa xảy ra, được nhận định có thể tác động đến tinh thần thủy thủ đoàn và mức độ sẵn sàng chiến đấu của tàu.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ, có khả năng mang theo hơn 5.000 thủy thủ và hơn 75 máy bay quân sự, đồng thời được trang bị hệ thống radar hiện đại phục vụ kiểm soát không lưu và dẫn đường.

Giới chức Mỹ cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 7.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự liên quan Iran từ cuối tháng 2.