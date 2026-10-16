Tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ cập cảng Nhật Bản

Vào khoảng 9h sáng 16/10 (theo giờ địa phương), tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân "Theodore Roosevelt" của Mỹ đã tiến vào căn cứ Yokosuka, thuộc tỉnh Kanagawa, với mục đích được cho là để tiếp tế nhu yếu phẩm và thực hiện các công tác hậu cần khác.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Jiji Press

Theo chính quyền thành phố Yokosuka, đây là lần đầu tiên tàu "Theodore Roosevelt" cập cảng căn cứ này. Phía quân đội Mỹ cho biết mục đích của chuyến ghé cảng còn là để cho phép thủy thủ đoàn được nghỉ ngơi.

Trong khi đó, theo các nguồn tin quân sự từ Mỹ, do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới, Theodore Roosevelt có khả năng sẽ được triển khai dài hạn tại Trung Đông, với tư cách một bộ phận quan trọng trong nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, để tham gia vào các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Tại đây, nhóm tàu ​​ này sẽ thay thế cho tàu sân bay "George Washington".

Tính từ năm 1964 đến nay, các khí tài hạt nhân chiến lược của Mỹ, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm… đã đến Nhật Bản tới hơn 1.200 lần, trong đó chủ yếu là cập cảng Yokosuka. Trong thời gian gần đây, sự hiện diện của các khí tài này luôn làm dấy lên câu hỏi về sự vi phạm Ba nguyên tắc phi hạt nhân, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ, mà Tokyo đang duy trì.