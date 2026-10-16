Mỹ điều tàu sân bay USS George H. W. Bush trở lại Biển Arab

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 15/10 cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George H. W. Bush (CVN-77) đã rời Thái Lan và quay trở lại Biển Arab để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong khu vực.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM xác nhận: “Tàu sân bay USS George H. W. Bush đang tuần tra trên Biển Arab sau chuyến thăm Thái Lan gần đây”.

Tàu sân bay USS George H. W. Bush của Hải quân Mỹ ở gần cảng Phuket, Thái Lan ngày 4/10/2026. Ảnh: Reuters

Theo CENTCOM, khoảng 5.000 thủy thủ và quân nhân trên tàu tiếp tục tham gia hỗ trợ các hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông trong khuôn khổ đợt triển khai theo kế hoạch.

USS George H. W. Bush được triển khai tới Trung Đông từ tháng 4/2026. Ngày 4/10, tàu cập đảo du lịch Phuket của Thái Lan, nơi thủy thủ đoàn có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Theo các nguồn tin quốc tế, việc USS George H. W. Bush trở lại Biển Arab diễn ra trong bối cảnh Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại vùng biển gần Iran, với các nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu chiến hộ tống được triển khai trong khu vực.

USS George H. W. Bush là tàu sân bay thứ 10 và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, được đưa vào biên chế tháng 1/2009. Tàu sân bay lớp Nimitz có khả năng triển khai nhiều loại máy bay chiến đấu, trinh sát và trực thăng, đảm nhiệm các hoạt động tác chiến trên biển, hỗ trợ lực lượng trên bộ và duy trì sự hiện diện quân sự ở những khu vực chiến lược.