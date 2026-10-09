Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về Mỹ sau 10 tháng

Ngày 8/10, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã cập cảng San Diego, bang California, khép lại đợt triển khai kéo dài hơn 10 tháng tại Thái Bình Dương và Trung Đông. Đây là một trong những đợt triển khai dài nhất của tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Rời California từ tháng 11/2025, USS Abraham Lincoln ban đầu thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trước khi được điều động tới Trung Đông để tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Trong suốt hành trình, nhóm tác chiến tàu sân bay đã trải qua 265 ngày liên tục trên biển mà không cập cảng, lập kỷ lục mới của Hải quân Mỹ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, lực lượng thuộc nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln đã đánh chìm 64 tàu chiến Iran, phá hủy 21 tên lửa hành trình chống hạm, thực hiện gần 3.700 chuyến bay chiến đấu và phóng 450 tên lửa hành trình Tomahawk.

Một ngày trước khi tàu trở về, ông Hegseth đã trực tiếp lên tàu để ghi nhận những đóng góp của thủy thủ đoàn.

Thông thường, các đợt triển khai của Hải quân Mỹ kéo dài từ 6 đến 9 tháng, nhưng có thể được gia hạn khi xảy ra xung đột. Tuy nhiên, đợt triển khai kéo dài cũng đặt ra nhiều thách thức.

Tại San Diego, hàng nghìn người thân đã có mặt từ sớm, mang theo những tấm biển chào mừng, cờ và hoa, háo hức chờ đợi giây phút đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách.

Những tiếng reo vui, những giọt nước mắt và những cái ôm kéo dài đã xuất hiện khi các quân nhân trở về bên gia đình.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ ngày kỷ niệm, Giáng sinh và tất cả những dịp lễ. Tôi rất mong lại được cùng anh ấy trải qua những ngày đó, để gia đình thực sự được sum vầy. Thật hạnh phúc khi anh ấy trở về và tôi lại được nhìn thấy anh ấy”, chị Kami Knowldenberry, vợ quân nhân thuộc phi đội tiêm kích trên tàu Abraham Lincoln, chia sẻ.

“Cháu cảm thấy rất vui. Thật tuyệt khi bố đã trở về. Cháu rất tự hào về bố. Điều này thật sự tuyệt vời”, Keneth Knowldenberry, con trai quân nhân thuộc phi đội tiêm kích trên tàu Abraham Lincoln nói.

Đối với những gia đình đã trải qua hơn 10 tháng chờ đợi, chuyến trở về của tàu sân bay USS Abraham Lincoln không chỉ đánh dấu kết thúc một nhiệm vụ quân sự kéo dài, mà còn là thời khắc những người thân yêu được sum họp sau nhiều tháng xa cách.