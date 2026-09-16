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Tiêm kích hoạt động xuyên đêm trên tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông

Thứ Tư, 10:02, 16/09/2026
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VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đang duy trì mức cảnh giới cao tại Trung Đông, khi thủy thủ đoàn tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến căng thẳng trong khu vực.

Các tiêm kích liên tục cất, hạ cánh trên tàu sân bay USS George Washington trong những hoạt động bay ban đêm tại Trung Đông, khi thủy thủ đoàn duy trì mức cảnh giới cao trước những diễn biến căng thẳng trong khu vực.

USS George Washington được triển khai tới khu vực thay tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sau khi tàu này kết thúc đợt hoạt động kéo dài. Cả hai tàu sân bay đều tham gia hỗ trợ các hoạt động quân sự và nhiệm vụ bảo đảm an ninh của Mỹ tại Trung Đông.

 

Trên boong tàu, các kíp kỹ thuật làm việc liên tục để đưa máy bay vào vị trí, hỗ trợ cất cánh, tiếp nhận máy bay trở về và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Sĩ quan điều phối máy bay ban đêm cho biết: “Trong tuần qua, chúng tôi luôn phải duy trì sự tập trung cao độ, liên tục cơ động trước những diễn biến đang xảy ra. Công việc thực sự rất bận rộn”.

Dù nhịp độ hoạt động tăng lên, các nhiệm vụ thường nhật trên tàu về cơ bản vẫn được duy trì.

“Hoạt động thường ngày của chúng tôi không thay đổi. Máy bay vẫn thực hiện lịch bay cả ngày lẫn đêm. Điểm khác biệt là mức cảnh giới được nâng cao hơn, nên khi có lệnh, chúng tôi phải đưa máy bay vào trạng thái sẵn sàng cất cánh trong thời gian ngắn hơn”, sĩ quan điều phối máy bay Isaiah Johnson nói.

Theo các sĩ quan trên tàu, nhiều lực lượng trên boong phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm máy bay cất và hạ cánh an toàn, đồng thời duy trì khả năng ứng phó nhanh nếu xuất hiện tình huống bất ngờ.

USS George Washington là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, có khả năng triển khai hàng chục máy bay và phục vụ hơn 6.000 quân nhân cùng thủy thủ đoàn.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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