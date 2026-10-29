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Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt khiến 68 người chết

Thứ Năm, 12:11, 29/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 tại miền trung Tây Ban Nha. Chính phủ nước này đã ban bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

 

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 28/10 (giờ địa phương) gần ga Urda, phía nam thành phố Toledo (Tây Ban Nha), trên tuyến đường sắt nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia. Hai đoàn tàu liên quan gồm một tàu cao tốc AVE do công ty đường sắt quốc gia Renfe vận hành và một tàu của hãng tư nhân Iryo, chở tổng cộng hơn 540 hành khách. Cú đâm mạnh khiến nhiều toa tàu của hãng Iryo bị trật bánh và biến dạng nghiêm trọng.

tay ban nha tuyen bo 3 ngay quoc tang sau vu tai nan duong sat khien 68 nguoi chet hinh anh 1
Hiện trường tai nạn đường sắt ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Tính đến tối 28/10, nhà chức trách xác nhận ít nhất 68 người đã thiệt mạng và 107 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Giới chức vùng Castilla-La Mancha cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng do lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hết các khu vực sâu bên trong đống đổ nát. Lực lượng Vệ binh dân sự Tây Ban Nha đã huy động máy xúc hạng nặng, thiết bị bay không người lái gắn cảm biến nhiệt và duy trì hoạt động tìm kiếm xuyên đêm.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết nhận định ban đầu cho thấy một "quyết định sai sót" có thể đã cho phép đoàn tàu AVE tiếp tục di chuyển trong khi đường ray vẫn bị tàu Iryo chiếm dụng do đang dừng chờ vì sự cố tin học. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra tai nạn đường sắt độc lập của Tây Ban Nha khuyến cáo cần thận trọng và khẳng định còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố 3 ngày quốc tang, trong khi Nhà vua Felipe VI gọi đây là "một thảm kịch tồi tệ". Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai trên tuyến này chỉ trong vòng chưa đầy một năm, sau vụ va chạm hồi tháng 1 khiến 46 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ngay trong thời điểm nhạy cảm khi Tây Ban Nha chỉ còn một tháng nữa là bước vào cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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