Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Tây Ban Nha tăng lên 64

Theo mô tả từ hiện trường vụ tai nạn, hàng trăm xe cứu thương, xe tang lễ và trực thăng đậu cạnh một trong hai đoàn tàu, với một số toa nằm trên đoạn đường ray, các mảnh vỡ nằm rải rác trên bờ kè bên dưới đường ray - nơi ít nhất 3 toa tàu đã rơi xuống.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Tây Ban Nha ngày 28/10. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, công ty Renfe, chịu trách nhiệm vận hành tuyến đường sắt này cho biết đang điều tra tình huống của vụ việc. Vụ va chạm xảy ra 9 tháng sau một vụ tai nạn khác giữa các đoàn tàu cao tốc thuộc cùng một công ty vận hành và trên cùng một tuyến đường sắt khiến 46 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn hồi tháng 1/2026 xảy ra sau khi một đoàn tàu trật bánh và đâm vào một đoàn tàu đang chạy tới gần Adamuz, tỉnh Cordoba. Vụ việc gây ra một cuộc tranh luận tại Tây Ban Nha về mức độ đầu tư vào bảo trì đường sắt trong những năm gần đây.

Theo các thông tin được công bố tới thời điểm này, đoàn tàu do tập đoàn tư nhân Iryo vận hành đã dừng lại gần thành phố Toledo theo lệnh của nhà quản lý cơ sở hạ tầng ADIF do sự cố tín hiệu. Đoàn tàu do Renfe vận hành sau đó đã đâm vào đoàn tàu đang dừng với tốc độ cao, khiến một số toa của cả hai đoàn tàu bị trật bánh.

Trong thông báo, Renfe cho biết, sau khi được phép tiếp tục hành trình, tàu của họ đã đâm vào tàu Iryo đang dừng lại “vì những lý do chưa được làm rõ”.