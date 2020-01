Ngày 30/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông sẽ đề nghị chính phủ nước này xem xét ngừng cấp visa đối với khách du lịch Trung Quốc nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona (nCoV). Ông Anutin hiện cũng là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng chống và giảm thiểu dịch bệnh mới được thành lập để đối phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Thái Lan cân nhắc ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc. Ảnh minh họa: The Mercury News

Động thái này được Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đưa ra trong bối cảnh một số nước đã hoặc đang cân nhắc ngừng cấp visa đối với khách du lịch Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh có thể lây lan rộng tại quốc gia mình. Ngày 30/1, Tổ chức Y tế thế giới – WHO đã tuyên bố dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) gây ra là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế", nhưng cho rằng không có lý do ra lệnh cấm đi lại toàn cầu.



Ủy ban Khẩn cấp của WHO khẳng định việc hạn chế đi lại, lưu thông với người và hàng hóa "không hiệu quả", lệnh phong tỏa có thể ngăn nỗ lực hỗ trợ y tế và kỹ thuật, gây ảnh hưởng với hoạt động kinh doanh và tác động tiêu cực đến nền kinh tế của những nước bị ảnh hưởng, tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, biện pháp cấm đi lại vẫn có hiệu quả ngắn hạn.

Trong khi đó, Tiến sĩ Tanarak Plipat, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh cho rằng, rất khó để đánh giá về mức độ và thời điểm dịch bệnh ở Trung Quốc sẽ giảm bớt do chính quyền Trung Quốc đang tập trung vào những người có triệu chứng nghiêm trọng và chưa thể theo dõi những bệnh nhân đó người có triệu chứng nhẹ hoặc chưa xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh.

Kể từ ngày 28/1 đến nay, Thái Lan vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới. Hiện 6 trong số 14 trường hợp nhiễm virus đã được chữa khỏi và trở về Trung Quốc, số còn lại vẫn đang được điều trị cách ly tại bệnh viện. Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan khẳng định chưa có trường hợp nào bị lây nhiễm virus tại quốc gia này, tất cả bệnh nhân được phát hiện dương tính với virus corona (nCoV) đều trở về từ vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc./.