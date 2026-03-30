Thái Lan cảnh báo ô nhiễm bụi mịn, hơn 55% người tiếp xúc bị ảnh hưởng sức khỏe

Thứ Hai, 17:19, 30/03/2026
VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm không khí tại Thái Lan đang diễn biến phức tạp, với nhiều khu vực ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 ở ngưỡng cảnh báo “đỏ” và “cam”.

Nhà chức trách dự báo chất lượng không khí tiếp tục ở mức đáng lo ngại trong những ngày tới và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe.

thai lan canh bao o nhiem bui min, hon 55 nguoi tiep xuc bi anh huong suc khoe hinh anh 1
Ô nhiễm bụi mịn tại Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp

Tiến sĩ Amporn Benjaponpitak, lãnh đạo Cục Y tế Thái Lan hôm 29/3 cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở ngưỡng cảnh báo đỏ tại 9 tỉnh ở khu vực miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, bao gồm: Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Phayao và Lamphun… Đáng chú ý, tỉnh Lamphun ghi nhận mức ô nhiễm hơn 198 µg/m³, vượt nhiều lần ngưỡng tiêu chuẩn an toàn 37,5 µg/m³ do cơ quan chức năng Thái Lan quy định.

Bên cạnh đó, 28 tỉnh khác của Thái Lan cũng ghi nhận ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở ngưỡng cảnh báo cam, với nồng độ dao động từ 38 - 75 µg/m³. Giới chức Thái Lan cảnh báo chất lượng không khí có thể tiếp tục ở mức đáng lo ngại thời gian tới do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cùng hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp tại nhiều khu vực.

Theo Lãnh đạo Cục Y tế Thái Lan, tình trạng ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe cộng đồng. Dữ liệu thu thập từ ngày 1/1 - 28/3 cho thấy, hơn 55% số người tiếp xúc với bụi mịn PM 2.5 xuất hiện các vấn đề sức khỏe, phổ biến là các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, ho và kích ứng mắt. Tiến sĩ Amporn nhấn mạnh, việc tiếp xúc kéo dài hoặc phơi nhiễm nồng độ bụi mịn cao có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch và hô hấp mạn tính, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư phổi trong dài hạn.

Trước tình hình trên, Cục Y tế Thái Lan đã ban hành khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng hạn chế thời gian ở ngoài trời, thường xuyên đeo khẩu trang, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
Ấn Độ thử nghiệm công nghệ "hấp thụ khói bụi" để giảm ô nhiễm không khí
Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi” để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô quốc gia New Delhi của Ấn Độ đang phối hợp Viện Công nghệ Madras (IIT- Madras) triển khai nghiên cứu công nghệ “hấp thụ khói bụi” để cải thiện chất lượng không khí vốn đã rất ô nhiễm.

Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi” để giảm ô nhiễm không khí

Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi” để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô quốc gia New Delhi của Ấn Độ đang phối hợp Viện Công nghệ Madras (IIT- Madras) triển khai nghiên cứu công nghệ “hấp thụ khói bụi” để cải thiện chất lượng không khí vốn đã rất ô nhiễm.

87 thành phố của Trung Quốc cảnh báo thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng
87 thành phố của Trung Quốc cảnh báo thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng

VOV.VN - Từ cuối tháng 1, miền Trung và Đông Trung Quốc đã trải qua giai đoạn ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) với mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

87 thành phố của Trung Quốc cảnh báo thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng

87 thành phố của Trung Quốc cảnh báo thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng

VOV.VN - Từ cuối tháng 1, miền Trung và Đông Trung Quốc đã trải qua giai đoạn ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) với mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Trung Quốc: Nhiều thành phố lớn ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng
Trung Quốc: Nhiều thành phố lớn ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương của Trung Quốc, trong đó 6 thành phố lớn với dân số trên 10 triệu người, gồm Thượng Hải, Quảng Châu và Trùng Khánh, nằm trong số 15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào ngày 17/1.

