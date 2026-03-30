Thái Lan cảnh báo ô nhiễm bụi mịn, hơn 55% người tiếp xúc bị ảnh hưởng sức khỏe

Nhà chức trách dự báo chất lượng không khí tiếp tục ở mức đáng lo ngại trong những ngày tới và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe.

Ô nhiễm bụi mịn tại Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp

Tiến sĩ Amporn Benjaponpitak, lãnh đạo Cục Y tế Thái Lan hôm 29/3 cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở ngưỡng cảnh báo đỏ tại 9 tỉnh ở khu vực miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, bao gồm: Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Phayao và Lamphun… Đáng chú ý, tỉnh Lamphun ghi nhận mức ô nhiễm hơn 198 µg/m³, vượt nhiều lần ngưỡng tiêu chuẩn an toàn 37,5 µg/m³ do cơ quan chức năng Thái Lan quy định.

Bên cạnh đó, 28 tỉnh khác của Thái Lan cũng ghi nhận ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở ngưỡng cảnh báo cam, với nồng độ dao động từ 38 - 75 µg/m³. Giới chức Thái Lan cảnh báo chất lượng không khí có thể tiếp tục ở mức đáng lo ngại thời gian tới do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cùng hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp tại nhiều khu vực.

Theo Lãnh đạo Cục Y tế Thái Lan, tình trạng ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe cộng đồng. Dữ liệu thu thập từ ngày 1/1 - 28/3 cho thấy, hơn 55% số người tiếp xúc với bụi mịn PM 2.5 xuất hiện các vấn đề sức khỏe, phổ biến là các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, ho và kích ứng mắt. Tiến sĩ Amporn nhấn mạnh, việc tiếp xúc kéo dài hoặc phơi nhiễm nồng độ bụi mịn cao có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch và hô hấp mạn tính, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư phổi trong dài hạn.

Trước tình hình trên, Cục Y tế Thái Lan đã ban hành khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng hạn chế thời gian ở ngoài trời, thường xuyên đeo khẩu trang, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.