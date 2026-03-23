Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi” để giảm ô nhiễm không khí

Cụ thể, dự án nghiên cứu lớp phủ quang xúc tác có khả năng hấp thụ khói bụi kéo dài 6 tháng tại Ấn Độ, do Giáo sư Somnath C Roy của Viện Công nghệ Madras dẫn đầu và được chính quyền New Delhi tài trợ, sẽ bắt đầu bằng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trước khi triển khai thực tế.

Khói bụi ô nhiễm ở Thủ đô New Delhi. Ảnh: Indianexpress

Công nghệ này sử dụng vật liệu titanium dioxide (TiO₂), có khả năng phản ứng dưới ánh sáng để phân hủy các chất ô nhiễm nguy hại như NO₂ và các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) thành các chất đơn giản hơn. Nhóm nghiên cứu sẽ mô phỏng điều kiện ô nhiễm thực tế của New Delhi, để đánh giá hiệu quả xử lý không khí.

Theo kế hoạch, lớp phủ có thể được đưa vào đường phố, vỉa hè, các tòa nhà hoặc tích hợp vào bê tông, nhựa đường và các tấm lắp đặt ngoài trời. Nếu hiệu quả, giải pháp này có thể được triển khai trên diện rộng tại các khu vực ô nhiễm nặng. Bộ trưởng Môi trường Manjinder Singh Sirsa cho biết, mục tiêu của dự án là tìm ra giải pháp khoa học, lâu dài và tiết kiệm chi phí để cải thiện chất lượng không khí, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và dân số gia tăng.

Các nhà khoa học lưu ý, công nghệ này không thay thế các biện pháp kiểm soát ô nhiễm hiện có mà sẽ hoạt động bổ trợ. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ánh sáng, gió và bụi bẩn - vốn có thể làm giảm khả năng hấp thụ của lớp phủ.