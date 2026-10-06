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Thái Lan đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch hạch từ Nga ở mức thấp

Thứ Ba, 20:11, 06/10/2026
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VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy đang xảy ra đợt bùng phát dịch hạch tại Nga, đồng thời đánh giá nguy cơ dịch bệnh này lây lan sang Thái Lan hiện ở mức rất thấp.

Phát biểu với báo giới, Cục trưởng DDC, Tiến sĩ Montien Kanasawat cho biết cơ quan chức năng Thái Lan đã theo dõi thông tin về trường hợp một nữ nhân viên 28 tuổi làm việc tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng vào ngày 29/9.

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Ảnh minh họa: Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan

Theo ông Montien, giới chức y tế Nga đã truy vết được ít nhất 197 người từng tiếp xúc gần với nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng mắc bệnh. Kết quả xét nghiệm cũng chưa xác nhận vi khuẩn Yersinia pestis - tác nhân gây bệnh dịch hạch - là nguyên nhân dẫn đến ca tử vong này. Đồng thời, chưa có dấu hiệu cho thấy xảy ra lây truyền từ người sang người.

Lãnh đạo DDC nhấn mạnh nguy cơ dịch hạch xâm nhập Thái Lan hiện ở mức rất thấp do sự việc chỉ giới hạn ở một trường hợp đơn lẻ tại Nga và chưa có báo cáo về bùng phát trong cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chưa đưa ra cảnh báo hay khuyến cáo hạn chế đi lại liên quan đến vụ việc.

Dù dịch hạch là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các biện pháp giám sát và kiểm soát hiện hành vẫn được đánh giá là đủ hiệu quả. Theo đó, Cục Kiểm soát Dịch bệnh cho rằng chưa cần áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt đối với các chuyến bay hoặc hoạt động đi lại quốc tế vào thời điểm này.

Trong khi đó, giới chức Nga cũng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế đặc biệt liên quan đến vụ việc trên.

PV/VOV-Bangkok
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