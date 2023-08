Thái Lan dự báo lạm phát năm 2023 ở mức thấp nhất ASEAN

Giám đốc Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, ông Poonpong Naiyanapakorn cho biết dựa trên thông tin của tháng 6, tỷ lệ lạm phát thấp của Thái Lan phù hợp với tình trạng lạm phát toàn cầu đang giảm đều. Theo ông Poonpong, đây là tỉ lệ thấp nhất so với các quốc gia như Lào, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Ảnh minh họa: Thai PBS

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 là 107,82 điểm, chỉ tăng 0,38% so với mức 107,41 điểm của cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lạm phát thấp tại Thái Lan là do giá lương thực, thực phẩm như thịt lợn giảm liên tục trong 3 tháng và giá năng lượng giảm 5 tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhóm hàng ăn và đồ uống có cồn trong tháng 7 tăng bình quân 1,49% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá của các nông sản như trứng, chôm chôm, rau, chanh, gừng và cà chua vẫn ở mức cao do sản lượng thấp do biến đổi khí hậu.

Giá nhóm hàng phi thực phẩm như đồ điện gia dụng, hàng may mặc, tivi, máy giặt, điện thoại di động, khẩu trang… giảm 0,38% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, giá điện, giá gas đun nấu, giá vé giao thông công cộng và các dịch vụ cá nhân như cắt tóc, làm tóc, trong tháng 7 đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Poonpong cho biết tỷ lệ lạm phát cơ bản, không bao gồm chi phí cho thực phẩm tươi sống và năng lượng sinh hoạt đã liên tục tăng từ đầu năm nay và hiện đã tăng 0,86% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ lạm phát trong bảy tháng đầu năm nay tăng 2,19% so với cùng kỳ năm 2022, nằm trong phạm vi quy định của Văn phòng Chính sách Tài khóa Thái Lan.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 đã giảm 0,01% so với tháng 6, do giá thực phẩm và đồ uống không cồn giảm. Tuy nhiên, giá của các sản phẩm không phải là hàng hóa đã tăng 0,42% so với tháng trước.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 7 giảm xuống 53,3 điểm từ mức 56,1 điểm trong tháng 6, cho thấy mức giảm liên tục trong 8 tháng liên tiếp do những bất ổn chính trị và giá xăng dầu tăng.

Tuy nhiên, ông Poonpong nhận định người dân Thái Lan vẫn khá tự tin với sức mạnh của nền kinh tế quốc gia nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế và du lịch.