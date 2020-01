Thái Lan ghi nhận hơn 3.000 vụ tai nạn giao thông dịp Tết dương lịch

Hôm nay (2/1), Bộ Nội vụ Thái Lan đã công bố thông tin về tình hình an toàn giao thông trong 6 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2020, từ 27/12/2019 đến 1/1/2020. Theo đó, đã ghi nhận hơn 3.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ trên cả nước, làm 317 người chết và hơn 3.000 người bị thương, lý do dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện uống rượu bia.

Một vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Tình hình tai nạn giao thông ở Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2020 giảm so với kỳ nghỉ 2019 trên cả 3 tiêu chí, trong đó, số người thiệt mạng giảm 24,3% (năm 2019 là 419 người), số người bị thương giảm 9,7% (năm 2019 là hơn 3.050 người).

Theo thống kê của các cơ quan chức năng Thái Lan, nguyên nhân uống rượu bia khi điều khiển phương tiện chiếm 39% các vụ tai nạn, tiếp theo là nguyên nhân lái xe quá tốc độ chiếm 28%. Các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe gắn máy trong kỳ nghỉ vừa qua chiếm đến 79%. Tại khu vực thủ đô Bangkok ghi nhận số lượng người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ lớn nhất cả nước, với 14 trường hợp./.