中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới

Thứ Năm, 10:41, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha hôm qua (18/3) đã có chuyến thăm Myanmar và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự và phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.

Tại cuộc hội đàm, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha và Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing tái khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác song phương nhằm đảm bảo an ninh biên giới, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

thai lan - myanmar tang cuong hop tac quan su, dam bao an ninh bien gioi hinh anh 1
Cuộc hội đàm giữa phái đoàn quân đội Thái Lan và Myanmar tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Nguồn: Truyền thông Nhà nước Myanmar

Trong dịp này, lãnh đạo quân đội Thái Lan và Myanmar đã thảo luận và nhất trí thúc đẩy kế hoạch tổ chức cuộc họp Ủy ban cấp cao giữa lực lượng vũ trang hai nước và tăng cường các chương trình đào tạo, huấn luyện quân sự thời gian tới. Đáng chú ý, hai bên cam kết đẩy mạnh phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện quyết tâm cao trong xóa bỏ tội phạm ma túy và lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, hai bên cũng cam kết phối hợp xử lý vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới và bảo vệ môi trường.

Hai bên cũng ghi nhận nỗ lực tổ chức thành công các cuộc tổng tuyển cử gần đây tại Myanmar và Thái Lan, cũng như tiến trình triệu tập họp Quốc hội và thành lập chính phủ mới ở mỗi nước.   

Quan hệ Thái Lan - Myanmar thời gian gần đây ghi nhận những bước phát triển tích cực. Tháng 2/2026, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Than Swe có chuyến thăm Thái Lan và gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow. Tại cuộc gặp, phía Thái Lan khẳng định mong muốn đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ Myanmar sớm trở lại ổn định và tăng cường gắn kết với ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế.

PV/VOV-Bangkok
Tag: thái lan Myanmar hợp tác quân sự an ninh biên giới Thống tướng Min Aung Hlaing
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan tiếp tục cử quan sát viên theo dõi tiến trình bầu cử tại Myanmar
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, Đại sứ quán Thái Lan tại Yangon sẽ triển khai đội ngũ quan sát viên tới khoảng 50 điểm bỏ phiếu tại 4 địa phương của Myanmar, gồm Yangon, Bago, Pathein và Tachilek trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar.

Thái Lan tăng cường quy tắc giao chiến trước tình trạng đạn lạc từ Myanmar
VOV.VN - Gần đây, giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân gần khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar khiến gia tăng tình trạng đạn lạc sang lãnh thổ Thái Lan.

Giao tranh tại Myanmar, đạn lạc sang lãnh thổ Thái Lan
VOV.VN - Quân đội Thái Lan mới đây cho biết, đạn trong giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân gần khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan đã bay lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, buộc nước này phải bắn cảnh cáo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ