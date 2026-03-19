Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới

Tại cuộc hội đàm, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha và Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing tái khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác song phương nhằm đảm bảo an ninh biên giới, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Cuộc hội đàm giữa phái đoàn quân đội Thái Lan và Myanmar tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Nguồn: Truyền thông Nhà nước Myanmar

Trong dịp này, lãnh đạo quân đội Thái Lan và Myanmar đã thảo luận và nhất trí thúc đẩy kế hoạch tổ chức cuộc họp Ủy ban cấp cao giữa lực lượng vũ trang hai nước và tăng cường các chương trình đào tạo, huấn luyện quân sự thời gian tới. Đáng chú ý, hai bên cam kết đẩy mạnh phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện quyết tâm cao trong xóa bỏ tội phạm ma túy và lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, hai bên cũng cam kết phối hợp xử lý vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới và bảo vệ môi trường.

Hai bên cũng ghi nhận nỗ lực tổ chức thành công các cuộc tổng tuyển cử gần đây tại Myanmar và Thái Lan, cũng như tiến trình triệu tập họp Quốc hội và thành lập chính phủ mới ở mỗi nước.

Quan hệ Thái Lan - Myanmar thời gian gần đây ghi nhận những bước phát triển tích cực. Tháng 2/2026, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Than Swe có chuyến thăm Thái Lan và gặp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow. Tại cuộc gặp, phía Thái Lan khẳng định mong muốn đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ Myanmar sớm trở lại ổn định và tăng cường gắn kết với ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế.