Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

Thứ Hai, 10:52, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/5, giới chức Thái Lan đã phối hợp với phía Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo. Hoạt động này được nhìn nhận là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng và từng bước cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác.

Theo thông tin từ Quân khu 1 của Thái Lan, ngày 3/5, các đơn vị chức năng liên quan đã phối hợp với phía đối tác Campuchia bàn giao 55 công dân, gồm 34 nam, 19 nữ và 2 bé trai. Quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, không ghi nhận bất kì sự cố nào.

thai lan phoi hop dua 55 cong dan campuchia ve nuoc hinh anh 1
Giới chức Thái Lan bàn giao cho phía Campuchia 55 công dân ngày 3/5. Nguồn: Quân đội Thái Lan

Truyền thông địa phương cho biết thêm, những người này trước đó bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép. Sau khi Cơ quan Xuất nhập cảnh tỉnh Sa Kaeo hoàn tất quy trình xử lý theo quy định pháp luật, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đưa toàn bộ số công dân này trở về Campuchia.

Việc đưa 55 công dân Campuchia về nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan và Campuchia gần đây có xu hướng giảm căng thẳng, với một số hoạt động phối hợp được triển khai tại khu vực biên giới. Trước đó, ngày 30/4, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã phối hợp bàn giao 635 công dân Thái Lan nghi liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong một diễn biến liên quan, bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei ngày 27/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Hai bên cam kết thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng, sử dụng các cơ chế song phương hiện có để xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời tăng cường lòng tin và tránh các cáo buộc cũng như thông tin sai lệch, dựa trên các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp.

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Campuchia thúc đẩy đàm phán phân định biên giới với Thái Lan
VOV.VN - Campuchia đang thúc đẩy một loạt các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan, với trọng tâm là triển khai các nhóm khảo sát chung nhằm nối lại việc cắm mốc trên thực địa, kết hợp với đàm phán hòa bình và tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn.

Thái Lan, Campuchia tăng cường giám sát sau sự cố nổ súng tại biên giới
VOV.VN - Một sự cố biên giới đã xảy ra tại tỉnh Si Sa Ket giữa lực lượng tuần tra Thái Lan và phía Campuchia. Dù không có thương vong, vụ việc đã khiến quân đội hai nước phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Thái Lan đề xuất điều chỉnh quân số tại biên giới giáp Campuchia
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thái Lan mới đây đã trình Hội đồng Quốc phòng kế hoạch điều chỉnh và cắt giảm dần quân số đồn trú dọc tuyến biên giới giáp với Campuchia. Đây là một phần trong chiến lược hiện đại hóa công tác quản lý biên giới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách quốc phòng trong giai đoạn mới.

