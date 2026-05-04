Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

Theo thông tin từ Quân khu 1 của Thái Lan, ngày 3/5, các đơn vị chức năng liên quan đã phối hợp với phía đối tác Campuchia bàn giao 55 công dân, gồm 34 nam, 19 nữ và 2 bé trai. Quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, không ghi nhận bất kì sự cố nào.

Giới chức Thái Lan bàn giao cho phía Campuchia 55 công dân ngày 3/5. Nguồn: Quân đội Thái Lan

Truyền thông địa phương cho biết thêm, những người này trước đó bị bắt giữ do nhập cảnh trái phép. Sau khi Cơ quan Xuất nhập cảnh tỉnh Sa Kaeo hoàn tất quy trình xử lý theo quy định pháp luật, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đưa toàn bộ số công dân này trở về Campuchia.

Việc đưa 55 công dân Campuchia về nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan và Campuchia gần đây có xu hướng giảm căng thẳng, với một số hoạt động phối hợp được triển khai tại khu vực biên giới. Trước đó, ngày 30/4, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã phối hợp bàn giao 635 công dân Thái Lan nghi liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong một diễn biến liên quan, bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei ngày 27/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Hai bên cam kết thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng, sử dụng các cơ chế song phương hiện có để xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời tăng cường lòng tin và tránh các cáo buộc cũng như thông tin sai lệch, dựa trên các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp.