Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo

Động thái này được xem là tín hiệu tích cực trong nỗ lực xây dựng lòng tin và cải thiện quan hệ giữa hai nước. Theo giới chức Thái Lan, nhóm công dân đầu tiên được phía Campuchia bàn giao tại cửa khẩu và hoàn tất các thủ tục xuất nhập cảnh trong chiều ngày 30/4. Những người này sẽ tiếp tục phải trải qua quá trình sàng lọc, xác minh kỹ lưỡng nhằm làm rõ các trường hợp có dính líu đến hoạt động tội phạm.

Công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến được giới chức Campuchia bàn giao cho phía Thái Lan tại cửa khẩu Khlong Luek, tỉnh Sakaeo (Thái Lan). Nguồn: Văn phòng Cục Quan hệ Công chúng tỉnh Sakaeo

Trực tiếp có mặt tại cửa khẩu Khlong Luek để chỉ đạo công tác tiếp nhận, thiếu tướng Benchapol Dechatwong na Ayutthaya, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Burapha thuộc Quân khu 1 của Thái Lan cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí hợp tác từ phía Campuchia. Sự phối hợp giữa hai bên phù hợp với Tuyên bố chung của Phiên họp đặc biệt lần thứ 3 thuộc Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào tháng 12/2025, nhằm tăng cường lòng tin và hợp tác song phương, nhất là trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đến tối cùng ngày (30/4), truyền thông địa phương cho biết, giới chức Campuchia đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ 635 công dân Thái cho giới chức Thái Lan, đúng với số lượng hai bên xác nhận trước đó.

Thời gian gần đây, quan hệ Thái Lan - Campuchia có xu hướng giảm căng thẳng. Vào đầu tuần này (ngày 27/4), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei.

Hai bên cam kết thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng và khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các cơ chế song phương hiện có để cùng giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời, hai bên cũng thảo luận cách thức tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tránh cáo buộc và thông tin sai lệch, dựa trên các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp.