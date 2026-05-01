Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo

Thứ Sáu, 09:53, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (30/4), giới chức Campuchia đã phối hợp với phía Thái Lan bàn giao 635 công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến, thông qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo.

Động thái này được xem là tín hiệu tích cực trong nỗ lực xây dựng lòng tin và cải thiện quan hệ giữa hai nước. Theo giới chức Thái Lan, nhóm công dân đầu tiên được phía Campuchia bàn giao tại cửa khẩu và hoàn tất các thủ tục xuất nhập cảnh trong chiều ngày 30/4. Những người này sẽ tiếp tục phải trải qua quá trình sàng lọc, xác minh kỹ lưỡng nhằm làm rõ các trường hợp có dính líu đến hoạt động tội phạm.

thai lan va campuchia ban giao 635 nghi pham lua dao hinh anh 1
Công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến được giới chức Campuchia bàn giao cho phía Thái Lan tại cửa khẩu Khlong Luek, tỉnh Sakaeo (Thái Lan). Nguồn: Văn phòng Cục Quan hệ Công chúng tỉnh Sakaeo

Trực tiếp có mặt tại cửa khẩu Khlong Luek để chỉ đạo công tác tiếp nhận, thiếu tướng Benchapol Dechatwong na Ayutthaya, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Burapha thuộc Quân khu 1 của Thái Lan cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí hợp tác từ phía Campuchia. Sự phối hợp giữa hai bên phù hợp với Tuyên bố chung của Phiên họp đặc biệt lần thứ 3 thuộc Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào tháng 12/2025, nhằm tăng cường lòng tin và hợp tác song phương, nhất là trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.  

Đến tối cùng ngày (30/4), truyền thông địa phương cho biết, giới chức Campuchia đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ 635 công dân Thái cho giới chức Thái Lan, đúng với số lượng hai bên xác nhận trước đó.

Thời gian gần đây, quan hệ Thái Lan - Campuchia có xu hướng giảm căng thẳng. Vào đầu tuần này (ngày 27/4), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei.

Hai bên cam kết thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng và khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các cơ chế song phương hiện có để cùng giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời, hai bên cũng thảo luận cách thức tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tránh cáo buộc và thông tin sai lệch, dựa trên các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp.

PV/VOV-Bangkok
Bangkok (Thái Lan) cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm"
VOV.VN - Chính quyền thủ đô Bangkok sáng 30/4 phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan, đồng thời ban hành các khuyến cáo đối với người dân nhằm đảm bảo sức khỏe.

Thái Lan kích hoạt kế hoạch ứng phó toàn quốc với nguy cơ siêu El Nino

VOV.VN - Trước nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino mạnh trong thời gian tới, kéo theo những xáo trộn khí hậu và diễn biến thời tiết cực đoan, Thái Lan đã kích hoạt kế hoạch ứng phó trên phạm vi toàn quốc nhằm chủ động giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng, nhất là đối với ngành nông nghiệp.

Thái Lan và Trung Quốc nâng cấp quan hệ, ưu tiên trấn áp tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Ngày 24/4, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có buổi tiếp đón và thảo luận chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan.

Thái Lan bổ nhiệm Giám đốc NIA làm trưởng đoàn đàm phán hòa bình miền Nam

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan ngày 23/4 chính thức thông báo ông Thanut Suvarnananda, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA), sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ trong tiến trình đối thoại tại miền Nam.

