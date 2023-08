Thái Lan thắt chặt an ninh trước thời điểm bầu chọn Thủ tướng mới

Để duy trì an ninh và trật tự công cộng tại gần tòa nhà Quốc hội của Thái Lan, cảnh sát Bangkok sẽ cấm mọi hoạt động tụ tập trong phạm vi bán kính 500m kể từ tòa nhà Quốc hội trong 4 ngày sắp tới.

Các đơn vị chức năng của cảnh sát thủ đô tiếp tục được yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện để theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá hoại an ninh công cộng.

Cảnh sát Bangkok dựng hàng rào container xung quanh tòa nhà Quốc hội vào thời điểm bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng hôm 13/7. Ảnh Pattarapong Chatpattarasill

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 22/8 tới để tiến hành bầu chọn Thủ tướng mới. Phiên họp sẽ bắt đầu lúc 10h (theo giờ địa phương) và các nghị sỹ sẽ có cơ hội tranh luận trong khoảng 5 giờ trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu Thủ tướng.

Đảng Vì nước Thái (Pue Thai) hiện đang lĩnh xướng vai trò thành lập liên minh cầm quyền mới. Đảng này dự kiến sẽ đề cử cựu trùm bất động sản Srettha Thavinsin làm ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Trước đó, để đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ các chương trình nghị sự quan trọng của Quốc hội Thái Lan trong tháng 7 vừa qua, cảnh sát Thủ đô Bangkok cũng đã tăng cường lực lượng, phương tiện ở nhiều điểm nóng như tòa nhà Quốc hội, tòa nhà Chính phủ, tượng đài Dân chủ, tượng đài Chiến thắng… để ứng phó với các cuộc tụ tập, biểu tình, chủ yếu do người ủng hộ Đảng Tiến bước tiến hành.