Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran

Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (NSB) Thái Lan hôm qua (10/4) đã thu giữ gần 2.000 kg ma túy đá được ngụy trang tinh vi trên một xe tải đang chuẩn bị xuống phà tại bến Seahorse (Rat Burana) gần trung tâm thủ đô Bangkok để đi tới đảo du lịch Koh Samui. Cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ tài xế cùng một đồng phạm, sau đó mở rộng điều tra và bắt thêm 2 đối tượng khác tại tỉnh Samut Prakan. Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng thời điểm sát giờ phà khởi hành để né tránh kiểm tra, sau đó các đối tượng điều hành sẽ bay từ miền Bắc và Đông Bắc vào miền Nam để tiếp nhận "hàng" và tiêu thụ trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra các gói hàng màu đen chứa gần 2.000 kg ma túy đá (crystal methamphetamine) được tìm thấy trong một chiếc xe bán tải đang được chất lên phà tại một bến tàu ở Bangkok và hướng đến Koh Samui hôm 10/4/2026. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Cùng ngày, trên tuyến đường sắt nối Nong Khai và Bangkok, Cục Điều tra Trung ương (CIB) đã phối hợp với ngành đường sắt bắt giữ 3 người đàn ông mang quốc tịch Malaysia có liên quan tới 97 kg ma túy đá giấu trong 3 vali vô chủ trên toa hành khách khi tàu đi ngang qua tỉnh Khon Kaen (Đông Bắc Thái Lan).

Trước đó, cảnh sát khu vực phía Bắc (Vùng 5) cũng vừa khép lại chiến dịch 12 ngày đêm truy quét tội phạm (từ 25/03 đến 05/04). Kết quả ghi nhận việc bắt giữ hơn 700 đối tượng, thu giữ 675 khẩu súng, 45 thiết bị nổ và hơn 3.600 viên đạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thực thi hơn 1.200 lệnh bắt giữ và thu hồi hơn 3,2 triệu Baht tiền lừa đảo qua mạng cho các nạn nhân.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm lợi dụng phương tiện công cộng, các đơn vị vận tải biển và đường sắt tại Thái Lan đang tăng cường thắt chặt quy trình kiểm tra an ninh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo một kỳ lễ hội Songkran an toàn, giảm thiểu tối đa các rủi ro về an ninh trật tự trong giai đoạn cao điểm du lịch.