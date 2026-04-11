Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran

Thứ Bảy, 15:38, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Tết cổ truyền té nước Songkran sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-15/4, lực lượng an ninh Thái Lan trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách quốc tế.

Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (NSB) Thái Lan hôm qua (10/4) đã thu giữ gần 2.000 kg ma túy đá được ngụy trang tinh vi trên một xe tải đang chuẩn bị xuống phà tại bến Seahorse (Rat Burana) gần trung tâm thủ đô Bangkok để đi tới đảo du lịch Koh Samui. Cảnh sát đã bắt giữ tại chỗ tài xế cùng một đồng phạm, sau đó mở rộng điều tra và bắt thêm 2 đối tượng khác tại tỉnh Samut Prakan. Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng thời điểm sát giờ phà khởi hành để né tránh kiểm tra, sau đó các đối tượng điều hành sẽ bay từ miền Bắc và Đông Bắc vào miền Nam để tiếp nhận "hàng" và tiêu thụ trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

thai lan thu giu gan 2 tan ma tuy da tai ben pha bangkok ngay truoc le songkran hinh anh 1
Cảnh sát Thái Lan kiểm tra các gói hàng màu đen chứa gần 2.000 kg ma túy đá (crystal methamphetamine) được tìm thấy trong một chiếc xe bán tải đang được chất lên phà tại một bến tàu ở Bangkok và hướng đến Koh Samui hôm 10/4/2026. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Cùng ngày, trên tuyến đường sắt nối Nong Khai và Bangkok, Cục Điều tra Trung ương (CIB) đã phối hợp với ngành đường sắt bắt giữ 3 người đàn ông mang quốc tịch Malaysia có liên quan tới 97 kg ma túy đá giấu trong 3 vali vô chủ trên toa hành khách khi tàu đi ngang qua tỉnh Khon Kaen (Đông Bắc Thái Lan).

Trước đó, cảnh sát khu vực phía Bắc (Vùng 5) cũng vừa khép lại chiến dịch 12 ngày đêm truy quét tội phạm (từ 25/03 đến 05/04). Kết quả ghi nhận việc bắt giữ hơn 700 đối tượng, thu giữ 675 khẩu súng, 45 thiết bị nổ và hơn 3.600 viên đạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thực thi hơn 1.200 lệnh bắt giữ và thu hồi hơn 3,2 triệu Baht tiền lừa đảo qua mạng cho các nạn nhân.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm lợi dụng phương tiện công cộng, các đơn vị vận tải biển và đường sắt tại Thái Lan đang tăng cường thắt chặt quy trình kiểm tra an ninh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo một kỳ lễ hội Songkran an toàn, giảm thiểu tối đa các rủi ro về an ninh trật tự trong giai đoạn cao điểm du lịch.

PV/VOV-Bangkok
Tag: thái lan ma túy thu giữ ma túy lễ Songkran
Afghanistan tố Pakistan làm chết hơn 200 người tại bệnh viện cai nghiện ma túy
VOV.VN - Afghanistan hôm 16/3 cáo buộc quân đội Pakistan không kích một bệnh viện ở Kabul chuyên điều trị người nghiện ma túy. Phát ngôn viên Bộ Y tế nước này cho biết, hơn 200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó.

Cảnh sát Thái Lan thu giữ 1,5 tấn ma túy trị giá hơn 15 triệu USD
VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 7/3 thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn tại huyện Kamphaeng Saen, tỉnh Nakhon Pathom, đồng thời thu giữ 1,5 tấn chất cấm, với tổng giá trị khoảng 520 triệu Bạt (hơn 16 triệu USD).

Tổng thống Trump công bố liên minh quân sự Mỹ Latinh chống băng đảng ma túy
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 đã chào đón nhiều nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh tới bang Florida để công bố việc thành lập một liên minh quân sự mới nhằm chống lại các băng đảng ma túy trong khu vực.

