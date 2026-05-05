Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

Thứ Ba, 20:25, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (5/5) chính thức phối hợp cùng hai tập đoàn công nghệ lớn là True và Google phát động sáng kiến “Trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái” - “AI for All Thais” nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống đại học trên toàn quốc.

 Điểm nhấn của sáng kiến này là khóa học mang tên “Trí tuệ nhân tạo cho nguồn nhân lực tương lai” - "AI for Future Workforce". Đây là chương trình kéo dài 45 giờ, được thiết kế chuyên biệt bởi True và Google. Đặc biệt, đây là chương trình đào tạo AI đầu tiên tại Thái Lan được cấp tín chỉ chính thức trong hệ thống đại học.

Chương trình sẽ thí điểm tại hơn 20 trường đại học hàng đầu trước khi triển khai rộng rãi, đồng thời đào tạo giảng viên để tích hợp kiến thức AI vào giảng dạy thường xuyên.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI) Yodchanan Wongsawat phát biểu tại lễ phát động sáng kiến: "AI for all Thais". Ảnh: The Nation Thailand

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI) Yodchanan Wongsawat nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực AI như một "chương trình nghị sự quốc gia" trong bối cảnhThái Lan hiện đang thiếu hụt khoảng 80.000 chuyên gia AI. Theo ông Yodchanan, Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra lộ trình học tập toàn diện, từ xây dựng nền tảng vững chắc đến đào tạo các chuyên gia trình độ cao, qua đó thúc đẩy nền kinh tế bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo AI.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng kỳ vọng thiết lập một "Tiêu chuẩn tin cậy" (Trusted Standard) về quản trị và kỹ năng số, nhằm thu hút các công ty khởi nghiệp toàn cầu và nhân tài công nghệ cao đến làm việc tại Thái Lan.

Với sự kết hợp giữa hạ tầng số của True, chuyên môn toàn cầu của Google và chính sách hỗ trợ của chính phủ Thái Lan, sáng kiến “AI for All Thais” được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt trong đào tạo nhân lực AI, đưa Thái Lan trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và đổi mới công nghệ trong khu vực.

Nga chuyển giao “Ngọn lửa ký ức” tới các thành phố Nga và Belarus bằng đường sắt

VOV.VN - Ngày 5/5, Tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) tổ chức lễ đưa các phần lửa thiêng được lấy từ Ngọn lửa Vĩnh cửu tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh ở Matxcơva, vận chuyển bằng tàu hỏa tới nhiều thành phố của Nga và Belarus, trong khuôn khổ hoạt động yêu nước mang tên “Ngọn lửa ký ức”.

PV/VOV-BangKok
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Việt Nam đóng góp thực chất giúp ASEAN ứng phó thách thức
VOV.VN - Theo Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48, khẳng định vai trò chủ động và đóng góp thực chất của Việt Nam trong ứng phó thách thức khu vực.

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện những diễn biến mới đáng chú ý khi hai bên đồng thời gia tăng các công cụ gây sức ép kinh tế - ngoại giao, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

