Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

Điểm nhấn của sáng kiến này là khóa học mang tên “Trí tuệ nhân tạo cho nguồn nhân lực tương lai” - "AI for Future Workforce". Đây là chương trình kéo dài 45 giờ, được thiết kế chuyên biệt bởi True và Google. Đặc biệt, đây là chương trình đào tạo AI đầu tiên tại Thái Lan được cấp tín chỉ chính thức trong hệ thống đại học.

Chương trình sẽ thí điểm tại hơn 20 trường đại học hàng đầu trước khi triển khai rộng rãi, đồng thời đào tạo giảng viên để tích hợp kiến thức AI vào giảng dạy thường xuyên.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI) Yodchanan Wongsawat phát biểu tại lễ phát động sáng kiến: "AI for all Thais". Ảnh: The Nation Thailand

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI) Yodchanan Wongsawat nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực AI như một "chương trình nghị sự quốc gia" trong bối cảnhThái Lan hiện đang thiếu hụt khoảng 80.000 chuyên gia AI. Theo ông Yodchanan, Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra lộ trình học tập toàn diện, từ xây dựng nền tảng vững chắc đến đào tạo các chuyên gia trình độ cao, qua đó thúc đẩy nền kinh tế bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo AI.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng kỳ vọng thiết lập một "Tiêu chuẩn tin cậy" (Trusted Standard) về quản trị và kỹ năng số, nhằm thu hút các công ty khởi nghiệp toàn cầu và nhân tài công nghệ cao đến làm việc tại Thái Lan.

Với sự kết hợp giữa hạ tầng số của True, chuyên môn toàn cầu của Google và chính sách hỗ trợ của chính phủ Thái Lan, sáng kiến “AI for All Thais” được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt trong đào tạo nhân lực AI, đưa Thái Lan trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và đổi mới công nghệ trong khu vực.