Lực lượng Cảnh sát phối hợp với Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan mới đây đã đột kích một địa điểm tại huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 10 người (đa số là công chức), đồng thời thu giữ 18 máy tính và phiếu trả lời bài thi của hàng nghìn thí sinh.

Thái Lan triệt phá đường dây gian lận thi công chức quy mô đặc biệt lớn. Nguồn: Cảnh sát Thái Lan

Theo thông tin ban đầu, nhóm nghi phạm bị cáo buộc nhận tiền để can thiệp và chỉnh sửa phiếu trả lời bài thi cho khoảng 3.000 thí sinh, trong đó khoảng 2.000 bài thi đã bị chỉnh sửa.

Đường dây này được cho là đã thu của mỗi thí sinh từ 350.000 - 800.000 baht (khoảng 10.500 USD - 24.000 USD), tùy theo vị trí công chức mà thí sinh muốn “chạy” kết quả. Vụ việc liên quan đến kỳ thi tuyển công chức chính quyền địa phương được tổ chức trên toàn Thái Lan vào tháng 2/2025, với hơn 6.600 vị trí việc làm do Cục Chính quyền địa phương Thái Lan tuyển dụng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Worasit Liangprasit nhấn mạnh cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời nêu khả năng số thí sinh đã chi tiền cho đường dây này để “chạy” kết quả thi có thể là rất lớn.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul lên án mạnh mẽ hành vi gian lận trong kỳ thi công chức và đã chỉ đạo áp dụng mức xử lý nghiêm khắc nhất đối với bất kỳ công chức nào có liên quan.