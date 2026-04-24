Thái Lan và Trung Quốc nâng cấp quan hệ, ưu tiên trấn áp tội phạm xuyên quốc gia

Trung Quốc và Thái Lan đã đạt được đồng thuận quan trọng về việc nâng cấp quan hệ song phương và phối hợp hành động trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt là phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm chính thức tới Thái Lan hôm 24/4/2026. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Thái Lan Anutin gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình vì sự ủng hộ nhất quán dành cho Thái Lan trên trường quốc tế. Ông nhắc lại chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Trung Quốc, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó, được xây dựng trên sự tin cậy và “tình thân như người một nhà”.

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn coi Thái Lan là đối tác chiến lược tin cậy, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiềm năng điều hành của Chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy kinh tế. Ông cũng chuyển lời chúc tốt đẹp từ Chủ tịch Tập Cận Bình và gia đình tới Nhà Vua và Hoàng hậu, nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Thái Lan trong lộ trình phát triển dài hạn.

Cuộc thảo luận đã cụ thể hóa lộ trình hợp tác qua 5 lĩnh vực trọng yếu, trước hết là việc nâng cấp quan hệ ngoại giao khi hai bên nhất trí đẩy mạnh chuẩn bị "Kế hoạch Hành động Chung" nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu, đảm bảo các thỏa thuận được thực thi cụ thể và thực chất. Hoạt động trao đổi cấp cao cũng được thúc đẩy, với việc Trung Quốc mời Thủ tướng Anutin dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tháng 11/2026 và thăm chính thức Bắc Kinh, trong khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhận lời mời thăm Thái Lan.

Về an ninh, hai nước coi việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các băng nhóm lừa đảo trực tuyến là ưu tiên hàng đầu, cam kết phối hợp chặt chẽ để bảo vệ người dân. Liên quan đến khu vực, ông Vương Nghị đánh giá cao tiến triển trong quan hệ Thái Lan - Campuchia và kỳ vọng kết quả tích cực cho ổn định chung. Cuối cùng, hai bên thống nhất triển khai các cơ chế hợp tác thực chất, với các hoạt động và dự án ở nhiều cấp độ, nhằm mang lại các kết quả thực chất.

Sau thảo luận, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã trực tiếp điều khiển xe ô tô điện cá nhân đưa Bộ trưởng Vương Nghị rời khuôn viên Tòa nhà Chính phủ đi dùng bữa trưa. Hành động này được giới quan sát đánh giá là cử chỉ ngoại giao cởi mở, đồng thời phản ánh thông điệp về định hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ xanh và phát triển bền vững giữa Thái Lan và Trung Quốc trong tương lai.