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Thái Lan xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng

Thứ Ba, 10:14, 01/09/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính Thái Lan mới đây tuyên bố đang xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp.

 

Ông Vinit Visessuvanapoom, Tổng Giám đốc Văn phòng Chính sách Tài khóa, thuộc Bộ Tài chính Thái Lan mới đây đánh giá, thị trường vàng nước này hiện tồn tại hai vấn đề cấp bách cần xử lý. Thứ nhất, chưa có cơ quan đầu mối trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vàng. Thứ hai, cơ quan chức năng chưa có công cụ để thu thập đầy đủ dữ liệu giao dịch vàng.

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Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Theo ông Vinit Visessuvanapoom, những khoảng trống này đặt ra khó khăn, thách thức cho nhà chức trách trong giám sát, truy vết dòng tiền, đồng thời tạo kẽ hở để các đường dây tội phạm lừa đảo và mạng lưới tài chính phi pháp lợi dụng để rửa tiền hoặc luân chuyển các khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Trước thực trạng trên, Bộ Tài chính Thái Lan đang xây dựng khuôn khổ để giám sát toàn diện thị trường vàng. Dữ liệu từ nhiều hệ thống, cơ sở liên quan sẽ được kết nối, liên thông để hình thành chuỗi thông tin hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong truy xuất nguồn gốc và quá trình luân chuyển dòng tiền, cũng như theo dõi việc giao nhận vàng liên quan từng giao dịch. Mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, khả năng truy vết khi cần thiết nhưng không tạo thêm gánh nặng đối với các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Ông Vinit Visessuvanapoom cho biết thêm việc áp dụng một loại thuế riêng biệt đối với giao dịch vàng cũng đang được xem xét. Theo ông, cơ chế thuế cũng có thể được sử dụng như một trong những công cụ thu thập dữ liệu và truy vết dòng tiền.  

Văn phòng Chính sách Tài khóa đặt mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ quản lý trong thời gian sớm nhất. Hiện cơ quan này đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng, doanh nghiệp kinh doanh vàng và các bên liên quan để xây dựng cơ chế phù hợp, vừa khắc phục những khoảng trống trong quản lý điều hành, vừa hạn chế tác động không cần thiết đối với ngành vàng.

PV/VOV-Bangkok
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