Thẩm phán Nam Phi giành giải Nobel Hòa bình năm 2026

Trong thông báo, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết: “Một sợi chỉ xuyên suốt từ công việc ban đầu của bà trong việc bảo vệ Nelson Mandela và những người khác đã đứng lên chống lại chế độ phân biệt chủng tộc, cho đến vai trò thẩm phán của bà trong một số vụ án quan trọng tại tòa án quốc tế thời nay”.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026, bà Navanethem ‘Navi’ Pillay khi còn giữ chức vụ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)

Giải Nobel Hòa bình là giải Nobel thứ năm được trao trong tuần này, sau văn học, hóa học, vật lý và y học.

Giải Nobel Hòa bình, trị giá 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD, sẽ được trao tại thủ đô Oslo, Nauy vào ngày 10/12, kỷ niệm ngày mất của nhà công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel, người đã sáng lập ra giải thưởng này trong di chúc năm 1895 của ông.

Chủ nhân của giải Nobel Hòa bình 2026, bà Navanethem ‘Navi’ Pillay, 85 tuổi, là cựu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế. Bà được vinh danh vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Năm nay, Ủy ban Nobel Na Uy tại Oslo đã nhận được đề cử cho 287 ứng cử viên cho giải thưởng năm nay, và hơn một phần tư trong số đó là các tổ chức. Các chuyên gia cho biết ủy ban thường tập trung vào tính bền vững của hòa bình, việc thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế và công việc thầm lặng của các thể chế củng cố những mục tiêu đó.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 125 năm giải Nobel Hòa bình, cho đến nay đã có 112 cá nhân và 28 tổ chức khác nhau nhận giải kể từ khi thành lập vào năm 1901. Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đã ba lần đoạt giải và Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc hai lần.