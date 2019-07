Thẩm phán New York từ chối thay đổi nhóm luật sư phụ trách vụ kiện về thống kê dân số

Một thẩm phán ở New York ngày 9/7 đã bác bỏ đề nghị của Bộ Tư Pháp về việc thay đổi nhóm luật sư phụ trách vụ kiện liên quan đến mẫu Thống kê dân số 2020. Động thái này đã tạo thêm rào cản khác đối với những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thêm câu hỏi về quốc tịch vào thống kê dân số.

Thẩm phán Jesse Furman. Ảnh: NYU

Trong một sắc lệnh, Thẩm phán Jesse Furman nói rằng, đề nghị thay đổi luật sư đang phụ trách vụ kiện rõ ràng là thiếu căn cứ và Bộ Tư pháp đã không đưa ra được các lý do hợp lý.



Bộ Tư pháp đã tìm cách thay đổi nhóm luật sư phụ trách vụ kiện sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết ngày 27/6 chống lại những nỗ lực đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump về việc thêm câu hỏi về quốc tịch trong Thống kê dân số 2020. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao vẫn đề ngỏ khả năng câu hỏi về quốc tịch vẫn có thể được bỏ sung nếu chính phủ đưa ra được một lý do cơ bản khác.

Ngày 8/7, Bộ Tư pháp đã nộp yêu cầu thay đổi nhóm luật sư mới, nhưng các luật sư được chỉ định cho vụ kiện cũng như Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đã phản đối việc thay thế.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp từ chối bình luận về sắc lệnh mới của thẩm phán Furman.

Việc in bản thống kê dân số 10 năm một lần hiện đang được tiến hành. Hồi tháng 1/2019, chính phủ Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 114 triệu USD này cho công ty R.R. Donnelley & Sons, theo đó in hơn 600 triệu bản in để gửi theo đường bưu chính tới hơn 130 triệu hộ gia đình tại Mỹ.

Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết không cho thêm câu hỏi về quốc tịch vào thống kê dân số sau khi các bang và các nhóm nhân quyền cho rằng chính quyền Trump lợi dụng câu hỏi này để đe dọa những người di cư khiến họ không tham gia thống kê, từ đó dẫn tới việc dân số sẽ thấp hơn thực tế ở các khu vực đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ lớn hơn.

Sau phán quyết ngày 27/6, chính quyền Tổng thống dường như đã thừa nhận thua khi các luật sư của Bộ Tư pháp nói rằng bản thống kê sẽ được in mà không có câu hỏi về quốc tịch.

Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Trump lại tuyên bố trên Twitter rằng ông vẫn muốn thêm câu hỏi về quốc tịch vào bản thống kê dân số. Sau đó, Bộ Tư pháp tuyên bố họ vẫn tìm cách để thêm câu hỏi đó vào bản thống kê./.