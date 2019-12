Thành phố Sydney, Australia ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng

Ngày hôm nay (15/12), bầu trời Sydney đã quay trở lại tình trạng mờ ảo do khói bụi đang bao phủ dày đặc. Sydney tiếp tục hứng chịu một ngày u ám do tác động từ khói bụi cháy rừng ở phía Tây thành phố. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa bang New South Wales đang chuẩn bị đối phó với một tuần thời tiết xấu khi nhiệt độ được dự báo sẽ lên trên 40 độ C.

Thông tin từ Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, nhiệt độ tại Sydney và một số khu vực lân cận trong tuần tới sẽ tăng cao và có thể đạt trên 40 độ C vào giữa tuần.

Thành phố Sydney ô nhiễm không khí do cháy rừng. Daily Telegraph

Trong khi đó theo Sở cứu hỏa nông thôn bang New South Wales, vào tối qua (14/12) trên toàn bang có hơn 110 đám cháy và đến nay vẫn còn 60 đám cháy chưa thể kiểm soát. Khoảng 1.500 lính cứu hỏa đang chiến đấu không ngừng nghỉ với các đám cháy nhưng công việc này sẽ khó khăn hơn vào tuần tới khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Lệnh cấm lửa đã được ban hành cho các khu vực phía Tây thành phố Sydney với khả năng hỏa hoạn ở mức rất cao trong ngày hôm nay. Mặc dù dự báo khói bụi quay lại bao phủ Sydney với mức độ dày đặc suốt cả ngày nhưng không xấu bằng ngày 10/12 vừa qua khi khói bụi tại nhiều thời điểm đã khiến tầm nhìn hạn chế chỉ còn dưới 1km.

Theo thống kê của Sở cứu hỏa nông thôn New South Wales, cháy rừng đến nay đã làm 6 người thiệt mạng, phá hủy gần 730 ngôi nhà, 1.630 công trình phụ trợ và hơn 2,7 triệu ha rừng.

Nạn cháy rừng tại New South Wales và các bang khác của Australia được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong ít nhất 2 tháng nữa và chỉ có thể giảm bớt khi mưa xuất hiện vào tháng 3/2020./.