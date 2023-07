Thông tin trên Weibo chính thức của “Ping An Jianghan” ngày 26/7 cho biết, Trung tâm giám sát động đất thuộc Cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp Thành phố Vũ Hán đã báo cáo với cơ quan công an rằng Trung tâm này đã phát hiện một số thiết bị mạng ở trạm thu đầu cuối các điểm thu thập dữ liệu báo cáo nhanh về động đất đã bị cài đặt các chương trình cửa sau, có thể đe dọa đến an ninh quốc gia.

Hiện cơ quan Công an Thành phố Vũ Hán đã lập án điều tra và tiến hành phân tích kỹ thuật thêm đối với các mẫu cửa sau thu được.

Thiết bị mạng của Trung tâm giám sát động đất Vũ Hán bị tấn công. Ảnh minh họa: KT

Theo Công an Thành phố Vũ Hán, chương trình cửa sau có thể kiểm soát và đánh cắp trái phép dữ liệu về cường độ địa chấn được thu thập bởi trạm đầu cuối báo cáo nhanh về động đất. Đồng thời xác định sơ bộ vụ việc này là một cuộc tấn công mạng do các tổ chức tin tặc và tội phạm nước ngoài có chính phủ đứng sau khởi xướng.

Theo bản tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp Thành phố Vũ Hán tuyên bố kiên quyết phản đối bất kỳ cuộc tấn công mạng nào và dưới bất kỳ hình thức nào của tổ chức, cá nhân vào các thiết bị mạng của Trung Quốc và bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho cơ sở hạ tầng giám sát động đất sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ World Wide Web cho biết, các chuyên gia của Trung tâm Xử lý ứng phó khẩn cấp virus máy tính Quốc gia Trung Quốc và công ty 360 của Trung Quốc đã đến Vũ Hán để thu thập chứng cứ, đồng thời cho biết bằng chứng sơ bộ cho thấy cuộc tấn công mạng vào Trung tâm giám sát động đất Vũ Hán bắt nguồn từ Mỹ.

Đây là lần thứ hai thiết bị của Trung Quốc bị tấn công mạng ở nước ngoài sau khi Đại học Công nghiệp Tây Bắc nước này bị tấn công mạng vào tháng 6/2022. Vào thời điểm đó, các quan chức Trung Quốc cũng cáo buộc Văn phòng hành động thâm nhập đặc biệt (TAO) của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tiến hành cuộc tấn công mạng này.