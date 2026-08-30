Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia họp bàn triển khai Hiệp ước Mecca

Ngày 30/8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quan chức cấp cao nước này và 2 nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung ký hồi đầu tháng là Pakistan và Saudi Arabia, sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Istanbul vào ngày 31/8.

Theo nguồn tin, đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ - Pakistan - Saudi Arabia. Ủy ban có thành viên là các Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội 3 nước, được thành lập sau khi Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được ký đầu tháng 8.

Từ trái qua phải: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chụp ảnh sau khi ký Hiệp ước Quốc phòng chung Mecca tại Mecca, Arab Saudi ngày 7/8. (Ảnh: AFP)

Cuộc họp tập trung thảo luận nhiều nội dung, trong đó có an ninh quốc tế, năng lực quốc phòng, khả năng tương tác, hợp tác quốc phòng và chống khủng bố.

Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ký tại thánh địa Mecca của Saudi Arabia hôm 7/8.

Hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong các quốc gia thành viên cũng được coi là hành vi thù địch với tất cả các nước còn lại. Mục tiêu xây dựng Hiệp ước là nhằm thúc đẩy văn hóa hợp tác trong khu vực. Văn kiện cho phép sự tham gia của tất cả các nhân tố thượng tôn pháp luật luật quốc tế và có cùng tầm nhìn về hợp tác hòa bình với các thành viên. Hiệp ước Mecca được ký gần 1 năm sau khi 2 trong số 3 nước thành viên là Pakistan và Saudi Arabia, đã ký Hiệp ước phòng thủ chung ngày 17/9/2025.

Thời gian qua, một số quốc gia khu vực, trong đó có Bangladesh, đã bày tỏ ý định có thể gia nhập Hiệp ước Mecca.