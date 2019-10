Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực hiện đến cùng chiến dịch tại Syria

Máy bay và pháo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tối qua tiếp tục tiến hành các đợt tấn công xung quanh Ras al-Ayn, một trong hai thị trấn nằm ở khu vực biên giới của Syria. Theo Hãng tin Anadolu, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát được thêm 2 ngôi làng ở khu vực biên giới trong ngày thứ 3 kể từ khi phát động chiến dịch. Trong khi đó, ở mặt trận khác, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành pháo kích các mục tiêu ở gần thị trấn Tel Abyad.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10 tăng cường không kích nhằm vào các vị trí người Kurd ở miền Bắc Syria. Ảnh: The Hindu

Theo các tổ chức phi chính phủ, kể từ khi được phát động hôm 9/10 vừa qua, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt được 54 tay súng người Kurd, song cũng khiến 17 dân thường thiệt mạng và 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa.



Với chiến dịch quân sự, đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế này, Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập vùng an toàn sâu 32km vào lãnh thổ Syria nhằm chia tách nước này với những vùng lãnh thổ do nhóm nổi dậy người Kurd mang tên Các đơn vị bảo vệ nhân dân kiểm soát. Dù được coi là nòng cốt trong cuộc chiến chống IS của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Xyri, song nhóm nổi dậy này lại bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/10 tuyên bố, nước này sẽ không ngừng chiến dịch quân sự hiện nay và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các tay súng khủng bố bị đẩy lùi xuống khu vực phía Nam 32km.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ dừng cuộc chiến chống nhóm khủng bố người Cuốc, mà ngay cả chính quyền Syria cũng không hoan nghênh. Chúng tôi sẽ không từ bỏ, bất kể ai nói gì. Cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả những kẻ khủng bố phải rút khu vực biên giới của chúng tôi”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Sau quyết định gây chỉ trích rút quân khỏi khu vực miền Bắc Syria, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liên tiếp có những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt cảnh báo sẽ phá hủy nền kinh tế của quốc gia đồng minh NATO nếu nước này vẫn ngoan cố vượt biên giới.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết làm điều mà họ không nên làm, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt theo cách mà rất ít quốc gia từng thấy trước đây. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Thổ Nhĩ Kỳ, song chúng tôi cũng không muốn nhiều người chết hơn nữa. Chúng tôi đã rời khỏi đó, đã đánh bại IS. Mỹ đã hoàn thành công việc của mình.”

Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày khẳng định, Tổng thống Donald Trump đã cho phép các quan chức nước này thảo luận về các lệnh trừng phạt rất mạnh mẽ, dù chưa “kích hoạt” vào thời điểm hiện nay, song sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Mỹ ngày 11/10 cũng đệ trình lênh Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc một tuyên bố yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt chiến dịch quân sự.

Các tổ chức phi chính phủ đã cảnh báo nguy cơ một thảm kịch nhân đạo mới tại Syria, nơi chiến tranh đã quá phức tạp với sự can thiệp của nhiều tác nhân khu vực và quốc tế. Kể từ khi bùng phát năm 2011, cuộc xung đột tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 370.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Nhiều nước, nhất là các nước châu Âu đang không chỉ lo ngại về số phận của dân thường Syria, mà cả nguy cơ trỗi dậy của IS. Rất nhiều tay súng khủng bố IS đang bị các lực lượng người Cuốc giam giữ và chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo cơ hội cho những tay súng này bỏ trốn./.