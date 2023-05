Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc họp song phương và đa phương sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian hai ngày và sẽ thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc để ngăn chặn thiệt hại cho các quốc gia có nhu cầu, bảo đảm hành lang vận chuyển ngũ cốc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen.Ảnh: Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng điều đó rất quan trọng đối với nguồn cung và an ninh lương thực toàn cầu, cũng như đảm bảo giá lương thực ổn định. Tuyên bố nêu rõ các cuộc họp sẽ thảo luận chi tiết về việc xây dựng kế hoạch sơ tán an toàn các tàu thương mại Thổ Nhĩ Kỳ và thủy thủ đoàn, những người vẫn bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine do hoàn xung đột Nga - Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc không bị gián đoạn, trước khi hết thời hạn vào ngày 18/5. Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng các cuộc đàm phán với phía Nga và Ukraine sẽ có kết quả tích cực.

Trước cuộc họp này, Nga yêu cầu gia hạn thỏa thuận để cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Nga quay trở lại hệ thống “SWIFT”, cho phép cơ quan này nhập khẩu máy móc nông nghiệp, dỡ bỏ các hạn chế bảo hiểm, cho phép tàu và hàng hóa của Nga cập cảng, bỏ phong tỏa các hoạt động tài chính của các công ty phân bón Nga, khởi động lại đường ống vận chuyển amoniac.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ yêu cầu của Nga trong việc dỡ bỏ các rào cản đối với xuất khẩu phân bón và ngũ cốc, cho rằng cần phải giải quyết vấn đề này để có thể gia hạn thỏa thuận. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky nói rằng đất nước ông có những cách khác để vận chuyển ngũ cốc, nếu thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc an toàn qua các cảng Biển Đen không được gia hạn sau ngày 18/5 và Ukraine sẽ không coi đây là một "vấn đề khủng khiếp". Ông Solsky nói rằng nông dân và thương nhân Ukraine có thể làm được nhiều việc và có thể mở ra nhiều tuyến đường xuất khẩu.

Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc và thực phẩm đã được xuất khẩu từ Ukraine cho đến nay theo Thỏa thuận Biển Đen, bao gồm khoảng 600 nghìn tấn ngũ cốc cứu trợ tại Afghanistan, Ethiopia, Kenya, Somalia và Yemen. Ukraine cũng xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng trên sông Danube./.